Yasmin Erbil kimdir ve kaç yaşında? Güzelliğiyle ilgi odağı oluyor

Kaçış sendromuna yakalanan ve tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in hastanede olduğu dönemlerde dışarı çıkıp eğlenmesi tepki çeken Yasmin Erbil, sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu ile görüntülenmişti. Mutlu ailesinin Yasmin Erbil’i çok sevdiği ve bu ilişkiyi desteklediği iddia edilmişti…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995’te İstanbul'da doğdu. Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar, kızları Yasmin Erbil doğduktan 1 yıl sonra ayrılma kararı aldı.
Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gören Yasmin Erbil'in, babası Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil isminde kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden doğan Ali Sadi isminde kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.
1,70 boyunda olan Yasmin Erbil, 58 kilodur.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, babasıyla birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil, dekolte yasağını delerek düğmelerini açıp poz verdi.
Instagram’ı aktif şekilde kullanan Yasmin Erbil, babasının koyduğu dekolte sansürünü deldiği pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor.
Babasının dekolte sansürüne bir süre uygulayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozlarını emojilerle sansürlüyordu…
Dekolte sansürüne kısa sürede son veren Yasmin Erbil, Memet Özer ile Mutfakta programına konuk olmuştu. Dekolteli bir elbise tercihi ile adeta şov yapan Yasmin Erbil'in dekolteli pozlarına sosyal medyadan hayranları tarafından adeta beğeni yağdırdı.
Nergis Kumbasar'da kızının fotoğraflarından birini paylaşarak "Benim bebeğim" notunu düşmüştü. Yasmin Erbil, bir ara Instagram’dan düğmeleri açarak verdiği cesur pozuyla nefes kesmişti. Dekolteli pozunu 'lol notuyla paylaşan Erbil kısa sürede 8 bin beğeni almıştı.
Yaşam koçu ve diyetisyen Şeyda Coşkun, Yasmin Erbil'in pozuna "maşallah lolitamm" yorumunu yapmıştı.
Erbil de paylaşımlarına yorum sınırlandırması getirmişti…
Babası hastayken gezdiği için eleştiri oklarının hedefi hâline gelen Yasmin Erbil, "Kendisi 'kızım sosyal hayatını benim için durdurma' Ben seni tanıyorum. Böyle sen kötü olacaksın' diyerek bana izin verdi" ifadelerini kullanmıştı.
Yasmin Erbil, 2020’de iş dünyasının tanınmış simalarından sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu ile görüntülenmişti. Kerem Can Mutlu’nun Londra’da aşçılık okuduğu açıklanmıştı.
Müzikle ilgilenen ve DJ’lik de yapan Kerem Can ile Erbil, ortak arkadaşları vesilesiyle tanışmıştı. Mutlu ailesinin de bu ilişkiyi desteklediği ve Yasmin’i çok sevdiği iddia edilmişti.
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