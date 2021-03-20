Yasmin Erbil kimdir ve kaç yaşında? Güzelliğiyle ilgi odağı oluyor

Kaçış sendromuna yakalanan ve tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in hastanede olduğu dönemlerde dışarı çıkıp eğlenmesi tepki çeken Yasmin Erbil, sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu ile görüntülenmişti. Mutlu ailesinin Yasmin Erbil’i çok sevdiği ve bu ilişkiyi desteklediği iddia edilmişti…

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995’te İstanbul'da doğdu. Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar, kızları Yasmin Erbil doğduktan 1 yıl sonra ayrılma kararı aldı.

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gören Yasmin Erbil'in, babası Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil isminde kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden doğan Ali Sadi isminde kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

1,70 boyunda olan Yasmin Erbil, 58 kilodur.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, babasıyla birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.