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Yasmin Erbil sıcaktan bunalınca kendini denize attı

15.07.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum tatilinin ardından arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye geçen Erbil, Çeşme sıcağından bunalınca serinlemek için denize girdi.

Yasmin Erbil sıcaktan bunalınca kendini denize attı

1996 yılında boşanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'un ardından rotayı Çeşme'ye çevirdi.

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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Önceki gün bir plajda objektiflere yansıyan 26 yaşındaki Erbil, deniz kenarındaki boy aynasında kendini inceledi.

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Daha sonra sıcaktan bunalınca serin sulara dalan Yasmin Erbil, bir süre denizde yüzdü.

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Üzerinde mor ve yeşil renklerin hakim olduğu bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Erbil, ardından denizden çıktı.

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Havlu ile kurulandıktan sonra yeşil bir pareo giyen Yasmin Erbil, tekrar aynanın karşısına geçip bol bol kendi fotoğraflarını çekti.

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Erbil'in o anları, objektiflere böyle yansıdı.

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Yasmin Erbil
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