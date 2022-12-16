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Yasmin Erbil'in sütyensiz pozuna sevgilisi de kayıtsız kalamadı

16.12.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık iddialı paylaşımlarla gündeme gelen Yasmin Erbil, ceketinin içine hiçbir şey giymediği karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Yasmin Erbil'in pozunu, sevgilisi Yiğit Poyraz da beğendi.

Yasmin Erbil'in sütyensiz pozuna sevgilisi de kayıtsız kalamadı

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Kalaycıoğlu ile polemik yaşayan Yasmin Erbil, bu defa cesur stiliyle gündeme geldi. Sütyensiz poz veren Yasmin Erbil'i takipçileri övmeye doyamadı.

Yasmin Erbil sütyensiz pozunu paylaştı! Sevgilisi Yiğit Poyraz kayıtsız kalamadı

Yasmin Erbil'in dikkat çeken tarzını beğenenler arasında, sevgilisi Yiğit Poyraz da vardı.

Yiğit Poyraz'ın adı Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz ile de anılmıştı. Ancak Yiğit Poyraz, Yasmin Erbil'i dudağından öperek dedikodulara son noktayı koydu.

Yasmin Erbil'in sütyensiz pozuna sevgilisi de kayıtsız kalamadı

Yasmin Erbil, Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki 'Dünyayı kurtaracağım' sözleriyle alay konusu olan Pınar Deniz'e gönderme yapmıştı.

Yasmin Erbil'in sütyensiz pozuna sevgilisi de kayıtsız kalamadı


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