Yasmin Erbil'in sütyensiz pozuna sevgilisi de kayıtsız kalamadı

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Kalaycıoğlu ile polemik yaşayan Yasmin Erbil, bu defa cesur stiliyle gündeme geldi. Sütyensiz poz veren Yasmin Erbil'i takipçileri övmeye doyamadı.

Yasmin Erbil'in dikkat çeken tarzını beğenenler arasında, sevgilisi Yiğit Poyraz da vardı.

Yiğit Poyraz'ın adı Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz ile de anılmıştı. Ancak Yiğit Poyraz, Yasmin Erbil'i dudağından öperek dedikodulara son noktayı koydu.

Yasmin Erbil, Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki 'Dünyayı kurtaracağım' sözleriyle alay konusu olan Pınar Deniz'e gönderme yapmıştı.



