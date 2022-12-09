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Yasmin Erbil ve Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi!

09.12.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmişti. Yasmin Erbil, kendisini Aleyna Kalaycıoğlu'na benzeten takipçilerine sitem etti, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

Yasmin Erbil ve Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi!

Yasmin Erbil, Twitter'da ''Aleyna Kalaycıoğlu'na benziyorsun'' diyen sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Instagram'da yakın çekim pozlarını paylaşan Erbil, ''Söylediğiniz kimseye benzemiyorum, anlayın diye yakından poz verdim'' dedi. Bu sözlere Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cevap geldi.

Yasmin Erbil, Aleyna Kalaycıoğlu'na ithafen yaptığı paylaşımı, kısa süre içinde sildi.

Yasmin Erbil ile Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi! 'Bir Poyraz uğruna Ya Rab...'

Aleyna Kalaycıoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Benzemez kimse sana bilmem kaç... Gülüyorum'' sözleriyle Yasmin Erbil'i tiye aldı.

Yasmin Erbil ile Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi! 'Bir Poyraz uğruna Ya Rab...'

Yasmin Erbil, doğum günü pozlarında, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Aleyna Kalaycıoğlu'na benzetilmişti. Twitter'da ''Poyraz Aleyna'yı alamayınca ona benzeyenini bulmuş'' ve ''Yasmin'in Aleyna Kalaycıoğlu'na benzerliği şaka mı?'' gibi yorumlar yapılmıştı.

Yasmin Erbil ve Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi! 'Bir Poyraz uğruna Ya Rab...'

Bir kullanıcının yaptığı ''Estetikle hepsi birbirine benziyor zaten, neyin kavgası bu'' yorumu dikkat çekti.

Yasmin Erbil ve Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi! 'Bir Poyraz uğruna Ya Rab...'

Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz, Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yer almışlardı.

Yasmin Erbil ve Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi! 'Bir Poyraz uğruna Ya Rab...'

Her fırsatta Aleyna Kalaycıoğlu'nu yazan Yiğit Poyraz, takım arkadaşına ''Samimiyetsizsin. Sen benim arkadaşım'' olamazsın demişti.

Yasmin Erbil ve Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi! 'Bir Poyraz uğruna Ya Rab...'

Survivor'ı dördüncü olarak tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu, estetikle bambaşka bir görünüme kavuştu.

Yasmin Erbil ve Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi!

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survivor Yasmin Erbil Yiğit Poyraz Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya sevgilisi söyledi

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