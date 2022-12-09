Yasmin Erbil ve Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi!

Yasmin Erbil, Twitter'da ''Aleyna Kalaycıoğlu'na benziyorsun'' diyen sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Instagram'da yakın çekim pozlarını paylaşan Erbil, ''Söylediğiniz kimseye benzemiyorum, anlayın diye yakından poz verdim'' dedi. Bu sözlere Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cevap geldi.

Yasmin Erbil, Aleyna Kalaycıoğlu'na ithafen yaptığı paylaşımı, kısa süre içinde sildi.

Aleyna Kalaycıoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Benzemez kimse sana bilmem kaç... Gülüyorum'' sözleriyle Yasmin Erbil'i tiye aldı.

Yasmin Erbil, doğum günü pozlarında, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Aleyna Kalaycıoğlu'na benzetilmişti. Twitter'da ''Poyraz Aleyna'yı alamayınca ona benzeyenini bulmuş'' ve ''Yasmin'in Aleyna Kalaycıoğlu'na benzerliği şaka mı?'' gibi yorumlar yapılmıştı.

Bir kullanıcının yaptığı ''Estetikle hepsi birbirine benziyor zaten, neyin kavgası bu'' yorumu dikkat çekti.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz, Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yer almışlardı.

Her fırsatta Aleyna Kalaycıoğlu'nu yazan Yiğit Poyraz, takım arkadaşına ''Samimiyetsizsin. Sen benim arkadaşım'' olamazsın demişti.

Survivor'ı dördüncü olarak tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu, estetikle bambaşka bir görünüme kavuştu.



