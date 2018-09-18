Yassine Benzia'dan Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia, ona duyulan güveni Konyaspor maçında boşa çıkarmadı. 90 dakika boyunca sahada takımının başarısı için ter döken yıldız oyuncu, "Takımla sadece 3-4 idmana çıkma fırsatı buldum. Ancak İstanbul'a hazır gelmiştim. Futbolun dili her yerde aynı. Konyaspor maçı benim açımdan olumlu geçti. Güzel bir akşamdı. Şimdi artık sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini bekliyorum. Coşkulu taraftarımızın önünde galip gelip, önce Avrupa Ligi'nde ardından da Süper Lig'deki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
(FANATİK)
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Şenol Güneş için bomba iddia! Yeni adresi...
Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının yayıncısı henüz belli olmadı
Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi forması satışa çıktı!
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!
Önce dirsek attı, sonra tükürdü
Okuyucu Yorumları 5 yorum