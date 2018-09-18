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Yassine Benzia'dan Beşiktaş açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında adeta maestrosu olan Benzia, Beşiktaş derbisi hakkında konuştu.

Yassine Benzia'dan Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia, ona duyulan güveni Konyaspor maçında boşa çıkarmadı. 90 dakika boyunca sahada takımının başarısı için ter döken yıldız oyuncu, "Takımla sadece 3-4 idmana çıkma fırsatı buldum. Ancak İstanbul'a hazır gelmiştim. Futbolun dili her yerde aynı. Konyaspor maçı benim açımdan olumlu geçti. Güzel bir akşamdı. Şimdi artık sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini bekliyorum. Coşkulu taraftarımızın önünde galip gelip, önce Avrupa Ligi'nde ardından da Süper Lig'deki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Benzia Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bizim büyük takımlar maalesef transfer yapmayı bilmiyor sonra ellerinde patlıyor yazık verilen paralara
Bunu nesi itiraf?
cami hocası imam tipli süzme muhaaa
Yeni bir şehir,Yeni bir takım,Yeni arkadaşlar,Değişik hoca ve oyun sistemi diyerek bahaneler uyduran dalkavukları her zaman eleştiriyorum. ''Futbolun dili her yerde aynı''sözünden dolayı Benzia'yı tebrik ediyorum.Profesyonellik de bunu gerektir.
Yassine senden çok şey bekleniyor, beklentiler oldukça yüksek. Allah yar ve yardımcın olsun. Konya maçında yaptığın asist ise harikuladeydi inanır mısın bu asisti yapacak doğru dürüst topçu yok koca takımda ta ki sen gelene kadar...
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