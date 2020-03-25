Yassine Benzia, Fenerbahçe'ye karşı davayı kazandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti.
TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.
Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin Euro para ödeyecek.
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