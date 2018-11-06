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Yassine Benzia'ya ceza geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik eleştiri yapan Benzia'ya para cezası gelebilir.

Yassine Benzia'ya ceza geliyor

Cezayirli futbolcu, derbide devre arasında oyundan alındı. Benzia, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, “Her zaman ben. B*ktan bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli’den gelecek raporu bekliyor.

Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia’ya ciddi bir para cezası gelebilir.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Benzia

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