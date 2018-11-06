Yassine Benzia'ya ceza geliyor

Cezayirli futbolcu, derbide devre arasında oyundan alındı. Benzia, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, “Her zaman ben. B*ktan bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar” ifadelerini kullandı.
Yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli’den gelecek raporu bekliyor.
Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia’ya ciddi bir para cezası gelebilir.
(FANATİK)
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