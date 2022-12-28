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Yat eş anlamlısı nedir? Yat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinin oluşumu ve gelişimi eski tarihlere dayanmaktadır. Tarih boyunca birçok farklı dillerden etkilenen Türkçe, kelimeleri kendi sözlüğüne dâhil etmiştir. Bazı kelimelerin kökenleri farklı dillere aitken bazı kelimeler de Eski Türkçe kökenlidir. Türk dilinin kelime haznesi oldukça fazladır. Sesteş kelimelerden birisi olan yat kelimesi iki farklı alanda ve anlamda kullanılmasının yanı sıra köken olarak da farklıdır. Peki, sesteş olan yat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nedir?

Yat eş anlamlısı nedir? Yat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yat kelimesi isim görevinde kullanılmakla birlikte sesteş bir kelimedir. Sesteş kelimeler aynı yazılmalarına rağmen anlam ve köken bakımından birbirinden farklı olan kelimelerdir. Dilimizde de iki farklı yat kelimesi vardır ve kökenleri de farklıdır. "Kalkan, zırh gibi korunma aracı" anlamında kullanılan ve tarih terimi olan yat kelimesinin Türkçe kökenli olduğu düşünülmektedir. "Özel gezinti gemisi" anlamında kullanılan yat kelimesi de İngilizce "yacht" kelimesinden alıntıdır ve Türkçeleştirilerek "yat" hâlini almıştır. Bu iki yat kelimesi birbirinden farklıdır ve dolayısıyla sesteş bir kelimedir.

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Yat eş anlamlısı nedir?

Yazılışları ve okunuşları farklı anlam bakımından aynı olan kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Türkçe kelime bakımından zengin olması dolayısıyla eş anlam bakımından da oldukça zengindir. Dilimizde çoğu kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamı bulunur. Eş anlamlı kelimeler ifadelerde birbiri yerine geçebilir ve özellikle de Türkçe kelimeler kullanmak isteyenler için eş anlamlılar güzel bir tercih olabilir. Bunun yanı sıra bir kelimenin çok fazla tekrar edilmesi durumunda da eş anlamlı kelimeler tercih edilir. Bu kelimeler aynı anlamı ifade ettikleri için cümlede birbirleri yerine kullanılmaları herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Yat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Yat kelimesi eş sesli bir kelime olup eş anlamlısı da bulunmayan kelimelerden birisidir. Söylenişleri aynı olan, anlamları ve kökenleri farklı olan kelimelere de eş sesli kelimeler denir. İfadelerimizde yat yerine kullanabileceğimiz alternatif bir kelime yoktur.

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Yatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yatın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler verilmesi mümkün değildir. Yat kelimesinin eş anlamı bulunmadığı için cümle içerisinde yine yat kelimesinin kullanılması gerekir. Yat kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Kaptan ile beraber yatı kullanmaya çalıştı.
  • Seni kendi yatımızda kaptan kıyafetiyle göremeyeceğim.
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