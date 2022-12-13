Vaka eş anlamlısı nedir? Vaka kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vaka kelimesi tarih açısından eski dönemlere dayanır. Arapça kökenli olan vaka kelimesi "olay" anlamında kullanılan "vaḳʿa" kelimesinden alıntıdır. Tarihte birçok medeniyetin kullanımına açık olan vaka kelimesi farklı şekillerde yazılsa dahi aynı anlamlara gelip farklı medeniyetlerce kullanılmaya devam etmiştir.

Vaka kelimesi kullanılırken benzer yazıma sahip olan "vakıa" kelimesiyle karıştırılmamalıdır. Vaka olay anlamında kullanılırken vakıa kelimesi olgu anlamında kullanılır.

Vaka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan vaka kelimesi hayatın her alanında kendine yer bulabilir. Vaka kelimesi birçok mesleğin kullanım alanına dâhildir. Hukuktan tıp alanına kadar pek çok meslek grubunda vaka kelimesine rastlamak mümkündür. Vaka kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre olay, hadise gibi anlamlara gelmektedir. Vaka eş anlamlısı olan kelimeler:

Hadise

Olay

Vaka kelimesi yerine cümle içerisinde ya da konuşma dilinde eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlamda herhangi bir bozulmaya sebebiyet vermez aksine daha yaratıcı ve çeşitliliği bol cümleler ortaya çıkarır.

Vakanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vaka kelimesi Arapça kökenli oluğ söz bakımından Türkçeleşerek dilimize yerleşmiştir. Vaka kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Vakanın eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: