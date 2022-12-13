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Vaka eş anlamlısı nedir? Vaka kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe gerek kendi içinde kelime türetmesi gerekse de başka dillerden alıntıladığı kelimeler sonucunda oldukça zengin bir kelime haznesine ulaşmıştır. Kelime haznesinin zengin olması kelimelerin eş anlamlılık yönünden de zenginleşmesini sağlamıştır. Bu kelimelerden birisi ise vaka kelimesidir. Köken bakımından Arapça olan kelime dilimizde oldukça fazla kullanılır. Eş anlamlılık durumuna sahip olan vaka kelimesi eş anlamlısı nedir?

Vaka eş anlamlısı nedir? Vaka kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vaka kelimesi tarih açısından eski dönemlere dayanır. Arapça kökenli olan vaka kelimesi "olay" anlamında kullanılan "vaḳʿa" kelimesinden alıntıdır. Tarihte birçok medeniyetin kullanımına açık olan vaka kelimesi farklı şekillerde yazılsa dahi aynı anlamlara gelip farklı medeniyetlerce kullanılmaya devam etmiştir.

Vaka kelimesi kullanılırken benzer yazıma sahip olan "vakıa" kelimesiyle karıştırılmamalıdır. Vaka olay anlamında kullanılırken vakıa kelimesi olgu anlamında kullanılır.

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Vaka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan vaka kelimesi hayatın her alanında kendine yer bulabilir. Vaka kelimesi birçok mesleğin kullanım alanına dâhildir. Hukuktan tıp alanına kadar pek çok meslek grubunda vaka kelimesine rastlamak mümkündür. Vaka kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre olay, hadise gibi anlamlara gelmektedir. Vaka eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Hadise
  • Olay

Vaka kelimesi yerine cümle içerisinde ya da konuşma dilinde eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlamda herhangi bir bozulmaya sebebiyet vermez aksine daha yaratıcı ve çeşitliliği bol cümleler ortaya çıkarır.

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Vakanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vaka kelimesi Arapça kökenli oluğ söz bakımından Türkçeleşerek dilimize yerleşmiştir. Vaka kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Vakanın eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Yıllardır bu mesleği yapmaktayım ama bu zamana kadar böyle bir olay ile ne karşılaştım ne de karşılaşanı gördüm.
  • İnsanlar sürekli kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlardı ama hadisenin nasıl gerçekleştiğini henüz kimse tam anlamıyla bilmiyordu.
  • Bu olayın nasıl geliştiğini bana teker teker en ince ayrıntısına kadar anlatacaksınız yoksa bu işin içinden çıkamazsınız.
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