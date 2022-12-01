Özür eş anlamlısı nedir? Özür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özür kelimesi, Türk ve Arap topluluklarının etkileşimleri dolayısıyla dilimize çok eski zamanlarda geçmiş bir kelimedir. Arapça kökenli olan özür kelimesi "ˁḏr" kökünden türetilmiştir. Bu kökten türeyen ve "bağışlama" anlamına gelen "‘uẕr" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan özür kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Bir kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep

Kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme

Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik

Kusur, defo

Özür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özür kelimesi için her tanımı karşılayan başka bir eş anlamlı sözcük bulmak mümkün. Eş anlamlı kelimeleri doğru kullanmak için asıl kelimenin cümlede hangi anlamda kullanıldığını kontrol etmek gerekir. Özrün eş anlamlısı olan kelimeler de özürle aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde özür yerine kullanılabilirler. Özür eş anlamlısı olan kelimeler:

Defo

Kusur

Mazeret

Özrün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özür kelimesinin birden fazla anlamı ve her anlama göre eş anlamlısı olduğu için cümle içerisinde kullanırken doğru şekilde kullanmaya dikkat etmek gerekir. Özür kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: