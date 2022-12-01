Özür eş anlamlısı nedir? Özür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özür kelimesi, Türk ve Arap topluluklarının etkileşimleri dolayısıyla dilimize çok eski zamanlarda geçmiş bir kelimedir. Arapça kökenli olan özür kelimesi "ˁḏr" kökünden türetilmiştir. Bu kökten türeyen ve "bağışlama" anlamına gelen "‘uẕr" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan özür kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:
- Bir kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep
- Kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme
- Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik
- Kusur, defo
Özür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
Özür kelimesi için her tanımı karşılayan başka bir eş anlamlı sözcük bulmak mümkün. Eş anlamlı kelimeleri doğru kullanmak için asıl kelimenin cümlede hangi anlamda kullanıldığını kontrol etmek gerekir. Özrün eş anlamlısı olan kelimeler de özürle aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde özür yerine kullanılabilirler. Özür eş anlamlısı olan kelimeler:
Özrün eş anlamlıları ile örnek cümleler
Özür kelimesinin birden fazla anlamı ve her anlama göre eş anlamlısı olduğu için cümle içerisinde kullanırken doğru şekilde kullanmaya dikkat etmek gerekir. Özür kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:
- İşe geç kaldığı için yazılı mazeret sundu.
- Her şeye bir mazeret üretmenden sıkıldım.
- Mağazadaki defo tespit edilen ürünler yarın fabrikaya iade edilecek.
- Başarılı insanların mazereti yoktur.
- Yaptığın her şeye mazeret üreterek iyi niyetimi suistimal ediyorsun.
- Birini sevmeye başladıkça tüm kusurları yavaş yavaş kaybolmaya başlar.
- Yaptığı tüm yemeklere bir kusur bulmayı başarıyordu.
- Birini sevmenin ve onun için üzülmenin bir kusur olduğunu düşünüyordu.
- Her ne mazeretin olursa olsun böyle bir hata kabul edilemez.
- Başarılarının yeteneklerini asla yeterli bulmazdı, yapılan işlerde sürekli bir kusur bulur ve kendini de yetersiz görürdü.
- Mazeret üretmek yerine harekete geçse hiçbir aksaklık yaşanmayacak.