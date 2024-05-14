Yatağa uzanıp poz verdi! Melis Sezen yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer aldı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, dizisinin sona ermesinin ardından sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Son dönemde ilginç dansları ile dikkat çeken Melis Sezen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Beyaz pencere detaylı bir elbise giyen Sezen yatağa uzanıp poz verdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Birbirinden iddialı karelerini peş peşe paylaşan Melis Sezen yeni imajıyla da dikkat çekti. Sezen karelerine; 'Hayalimdeki saçla' notunu düştü.

Güzel oyuncunun beline kadar uzattığı saçları ise takipçilerinden tam not aldı. Sezen'e; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'saçlar olay' gibi yorumlar yapıldı.