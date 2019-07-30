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Yatağının başından ayrılmadı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde çekilen bu fotoğraf birçok insanı derinden etkiledi. Sahibinin vefatından sonra hastane yatağının yanı başından ayrılmayan 3 yaşındaki Moose, adeta 'babasının' geri dönmesini bekledi.

North Star Hayvan Kurtarma ekibi, Moose'un fotoğrafını Facebook'ta paylaştı ve bu güzelliğin, babasının kaybını nasıl derinden yaşadığını anlattı. Paylaşılan fotoğraf herkesi üzdü. Moose'a yeni bir yuva bulunması umuduyla bu gönderi paylaşıldı.

ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEDEN ONU SABIRLA BEKLEDİ

"Moose babasının hastane yatağının hemen yanında sabırla oturdu, babasının öldüğünü bilmeden onu bekledi. Moose şimdi Eleventh Hour Kurtarma ekibindeki arkadaşlarımıza döndü ve bu kaybın acısını yaşıyor. Lütfen Moose'un yeni bir yuva ve onu sevecek bir aile bulmasına yardım edin. Doğuştan tatlı ve mutlu bir çocuk. Yalnızca kalbinin iyileşmesi için insanların yardımına ihtiyacı var."

'HADİ BU KALBİ BERABER ONARALIM'

Moose kendisine yeni bir yuva bulunmadan önce kurtarma merkezinde kaldı. "Moose 3 yaşında Labrador kırması, tuvalet eğitimli, çocuklara bayılan, diğer köpeklerle arası iyi bir köpek ama kuşlarla ve kedilerle bir evde olmak için uygun değil. Ama insanları da çocukları da seviyor! Öyle ki evde bütün gün yalnız kalmadığında evde elinden gelenin en iyisini yapıyor, insanlarını çok özlüyor. Eğer Moose'a geçici veya kalıcı bir yuva sağlayarak ona yardım etmek isterseniz, ehrdogs.org adresine girerek bu tatlı, sevimli çocukla tanışmak için başvuruda bulunun. Hadi bu kalbi beraber onaralım."

İKİ GÜN SONRA EVLAT EDİNİLDİ

Facebook gönderisi yayınlandıktan hemen iki gün sonra Moose harika bir aile tarafından evlat edinildi.

HAYVAN KURTARMA EKİBİ HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

North Hayvan Kurtarma ekibi, güncelleme yaparak ilgilenen ve bu güzelliğin hikayesini paylaşan herkese teşekkür etti. "Moose hayatının geri kalanı boyunca ona bakacak ve onu sevecek mükemmel bir aile tarafından sahiplenildi. Onun hikayesini paylaşan herkese tekrar teşekkürler!"

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