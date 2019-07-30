Yatağının başından ayrılmadı!

North Star Hayvan Kurtarma ekibi, Moose'un fotoğrafını Facebook'ta paylaştı ve bu güzelliğin, babasının kaybını nasıl derinden yaşadığını anlattı. Paylaşılan fotoğraf herkesi üzdü. Moose'a yeni bir yuva bulunması umuduyla bu gönderi paylaşıldı.

ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEDEN ONU SABIRLA BEKLEDİ

"Moose babasının hastane yatağının hemen yanında sabırla oturdu, babasının öldüğünü bilmeden onu bekledi. Moose şimdi Eleventh Hour Kurtarma ekibindeki arkadaşlarımıza döndü ve bu kaybın acısını yaşıyor. Lütfen Moose'un yeni bir yuva ve onu sevecek bir aile bulmasına yardım edin. Doğuştan tatlı ve mutlu bir çocuk. Yalnızca kalbinin iyileşmesi için insanların yardımına ihtiyacı var."

'HADİ BU KALBİ BERABER ONARALIM'

Moose kendisine yeni bir yuva bulunmadan önce kurtarma merkezinde kaldı. "Moose 3 yaşında Labrador kırması, tuvalet eğitimli, çocuklara bayılan, diğer köpeklerle arası iyi bir köpek ama kuşlarla ve kedilerle bir evde olmak için uygun değil. Ama insanları da çocukları da seviyor! Öyle ki evde bütün gün yalnız kalmadığında evde elinden gelenin en iyisini yapıyor, insanlarını çok özlüyor. Eğer Moose'a geçici veya kalıcı bir yuva sağlayarak ona yardım etmek isterseniz, ehrdogs.org adresine girerek bu tatlı, sevimli çocukla tanışmak için başvuruda bulunun. Hadi bu kalbi beraber onaralım."