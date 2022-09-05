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Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

05.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu'da Cemile, Adını Feriha Koydum'da Gülsüm rollerine hayat veren Pelin Ermiş, oyunculuk performansıyla akıllara kazınan isimlerden biri oldu. Aldığı rollerle yıllar sonra gündeme gelen Ermiş, bu defa sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

Pelin Ermiş son zamanlarda adı sıklıkla anılan isimlerden biri oldu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Ermiş'in son halini görenler tanıyamıyor. Cesur pozlar veren Ermiş, magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

DERİN YIRTMAÇLI POZ VERDİ

Pelin Ermiş'in sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

Bir süredir ekranlardan uzak olan isim, artık iddialı pozlarıyla konuşulmaya başlandı.

Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

40 yaşındaki Pelin Ermiş, pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

Geçtiğimiz haftalarda yatak odası pozlarıyla olay olan Ermiş, bu defa derin yırtmaçlı poz verdi.

Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

O poza kullanıcılar, "Bu Cemile mi?", "Güzelim benim" gibi yorumlar yaptı.

Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

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Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisi sosyal medya yaşında
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