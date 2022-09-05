Yatak odası pozlarıyla olay olmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten derin yırtmaçlı poz...

Pelin Ermiş son zamanlarda adı sıklıkla anılan isimlerden biri oldu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Ermiş'in son halini görenler tanıyamıyor. Cesur pozlar veren Ermiş, magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

DERİN YIRTMAÇLI POZ VERDİ

Pelin Ermiş'in sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan isim, artık iddialı pozlarıyla konuşulmaya başlandı.

40 yaşındaki Pelin Ermiş, pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yatak odası pozlarıyla olay olan Ermiş, bu defa derin yırtmaçlı poz verdi.

O poza kullanıcılar, "Bu Cemile mi?", "Güzelim benim" gibi yorumlar yaptı.





