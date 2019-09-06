Mynet Trend

Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 06.09.2019 20:53 | Son Güncelleme

Kayseri’de 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın, yatak odasında dolap arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi suçlardan 11 tane yakalama emri ile emri aranan, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 bin 400 TL adli para cezası bulunan M.D. (26) adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı.

ÖZEL BÖLÜMDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokak üzerinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, M.D.'yi yatak odasında dolap arkasında yapılmış özel bir bölmede saklanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.D. emniyete götürüldü. (DHA)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
İnternetten tanışıp evde buluştu, hayatının şokunu yaşadı!İnternetten tanışıp evde buluştu, hayatının şokunu yaşadı!
Böyle hırsızlık görülmedi!Böyle hırsızlık görülmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri yatak odası

En Çok Okunan Trend Haberler

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Eski Beşiktaşlı yıldızla evlendi! Sürpriz nikah

Eski Beşiktaşlı yıldızla evlendi! Sürpriz nikah

Zimmetine 6 milyon TL geçirdi! Mahkemede bunları söyledi

Zimmetine 6 milyon TL geçirdi! Mahkemede bunları söyledi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten tanışıp evde buluştu, hayatının şokunu yaşadı!

İnternetten tanışıp evde buluştu, hayatının şokunu yaşadı!

Böyle hırsızlık görülmedi! Marmaris'in koylarından topladığı çöpler çalındı

Böyle hırsızlık görülmedi!

İznik'te milyonlarca yıl öncesine ait mikroorganizma fosilleri bulundu

Milyonlarca yıl öncesine ait

Trabzon'da iki evin dış yüzeyindeki 'haç' işaretine benzeyen semboller yıkıldı

Trabzon'da tartışma yaratan görüntü! Hepsi yıkıldı

Çöpe atılan kaplumbağaları temizlik görevlisi kurtardı

Temizlik görevlisi çöpte bulundu!

Manisa'da 4 yıldır karın ağrıları çeken kadının karnından 7 kiloluk kitle çıktı

Kilo aldığını zannediyordu! Gerçeği gittiği hastanede öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.