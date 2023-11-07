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  4. Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

07.11.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdüren eski Victoria's Secret mankeni Heidi Klum cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Model son olarak çıplak şekilde yatakta yatarken çektiği pozu kocasına mesaj olarak attı ve bu en özel anını sosyal medyada da paylaştı.

Kendisinden 17 yaş küçük eşi ile büyük bir aşk yaşayan Victoria's Secret mankeni Heidi Klum paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak efsane Cadılar Bayramı partisiyle adından söz ettiren manken yine adından söz ettirdi.

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Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti Tom Kaulitz ile evli olan ve model eşine attığı özel pozunu sosyal medyada da paylaşınca Klum'a yorum yağdı.

Heidi Klum çıplak şekilde yatakta yatarken verdiği pozu attığı mesajın caps alarak paylaşınca "Bazı özel anların sana kalsın" yorumları aldı.

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Bir takipçisi Klum'a geçtiğimiz günlerde, "Tom'un annesi gibi hissetmiyor musunuz, yoksa yaş sorun değil mi?" diye sordu. Klum da, "Doğrusu sadece insanlar bana bunu sorduğunda fark ediyorum" diye yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum Manken evlilik

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