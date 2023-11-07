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  4. Fatih Altaylı Dilan Polat'ın sözlerine çok sinirlendi! "Bana ne lan! Milleti dolandırırken iyiydi"

Fatih Altaylı Dilan Polat'ın sözlerine çok sinirlendi! "Bana ne lan! Milleti dolandırırken iyiydi"

07.11.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Cezaevine giren Dilan Polat'ın "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dediği öne sürüldü. Bu iddialar gündem olunca Fatih Altaylı çok sinirlendi.

Dilan Polat lüks yaşantısından sonra şimdi de cezaevi yaşantısıyla gündemde. Fenomen cezaevinde fenalaştıktan sonra iki çocuğunu görmek istemiş ancak bir yandan da "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" demesiyle gündeme gelmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla tutuklanan Dilan Polat'ın bu sözlerine ateş püskürdü.

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Ekran Alıntısı

Altaylı, ''Bunların çocuklar var... Bana ne lan bana ne! Çocuklarını düşünüyorsan zaten bu b.ktan işlere girmezdin. Ben şunu yaptım ama çocuğum var, iyi ne güzel hayat! Ne oldu şimdi bana bir anlat. Hiç acınacak tarafı yok bunun garibanları dolandırırken iyiydi şimdi birden bire baygınlıklar. Yazın yediğin hurmalar kışın bir tarafını tırmalar" diyerek sert çıktı.

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