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Yatmadan önce çarşafın altına sabun koydu! Bakın ne işe yarıyor

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YAŞAM  | 12.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yatakta uykuya dalmakta zorlanıyor, sürekli ayaklarınızı oynatma isteği duyuyorsanız bu taktik sayesinde huzurlu bir uyku çekebilirsiniz. İşte sosyal medyada patlayan o ilginç yöntem

Yatmadan önce çarşafın altına sabun koydu! Bakın ne işe yarıyor

Birçok insan akşam uykuya dalmakta zorlanıyor. Bazen yatakta bir türlü doğru pozisyon bulamamaktan, bazen çok düşünmekten, bazen de huzursuz ayak sendromundan... Birçoğumuz için bu durum kısa süreli olsa da bazı insanlar için huzursuz ayak sendromu tam bir baş belası olabilir.

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PEKİ, HUZURSUZ AYAK SENDROMU NEDİR?

Huzursuz bacak sendromu (RLS), bacaklarını hareket ettirmek için güçlü bir dürtüye neden olan bir bozukluktur. Bacaklarda genellikle, onları hareket ettirerek biraz iyileşen fakat hoş olmayan bir duygu vardır. Bazen kollar da etkilenebilir. Duygular genellikle istirahat halindeyken olur ve bu nedenle uyumak zor olabilir.

Bacakları hareket ettirmek ya da yürümek genellikle rahatsızlığı hafifletir ancak hareketler durduğunda duyular sıklıkla tekrar eder. RLS uyku bozukluğu olarak sınıflandırılır, çünkü semptomlar dinlenirken ve uyurken tetiklenir ve bir hareket bozukluğu olarak insanlar semptomları hafifletmek için bacaklarını hareket ettirmeye zorlanırlar. Bununla birlikte, nörolojik duyusal bozukluk olarak da tanımlanır.

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EN İLGİNÇ ÇÖZÜMİ...

Huzursuz ayak sendromu için ortaya çıkan bu çözüm tahmin edersiniz ki ilk önce sosyal medyada patladı. Bir Facebook kullanıcısı her akşam yatmadan önce çarşafının altına sabun koyduğunu bu şekilde huysuz ayak sendromunun çok azaldığını söyledi.

Kulağa garip gelse de birçok kişi çarşaflarının altına sabun koyduktan sonra kramplarının azaldığını belirtti. Ayağına kramp giren kişiler yataklarına sabun koyduktan sonra neredeyse ayaklarına hiç kramp girmediğini söylediler.

Huzursuz Bacaklar Sendromu, kaslarınızın asitleşmesinden kaynaklanıyor ve bunu düzeltmek için asidi engellemek adına bir şeye ihtiyacınız var o da sabun. İşin püf noktası ayaklarınızın yanına gelecek şekilde çarşafınızın altına bir kalıp sabun koymak.

Uzun vadeli bir etki oluşturmak istiyorsanız bunu her gün yapmanızı öneriyorlar. Etkisini ise bir saat sonra fark edebileceksiniz.

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