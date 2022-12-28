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Yavaş eş anlamlısı nedir? Yavaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe gelişimi sırasında farklı dillerden etkilenmiştir. Bu dillerden gelen bazı kelimeler sözlüğe eklenmiştir. Kelime dağarcığımızda birçok farklı dilden kelimeler bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkçe kökenli kelimeler de vardır. Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça geniştir. Bunlardan biri de yavaş kelimesidir. Kökeni Eski Türkçe olan ve cümle içinde sıfat ya da zarf olarak kullanılabilen yavaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yavaş eş anlamlısı nedir? Yavaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kullanımı oldukça yaygın olan yavaş kelimesinin kökeni Eski Türkçedir. Yavaş kelimesinin birden fazla sözlük anlamı bulunur. Eski Türkçede "uslu, halim, munis, alçak gönüllü" anlamlarında kullanılan "yavaş" kelimesinden alıntıdır. Eski dönemlerde iyi huylu, halim gibi anlamlarda kullanılan yavaş kelimesi zamanla farklı anlamlar da kazanmıştır. Yavaş kelimesi cümle içinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılmaktadır. Yavaş kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Hızlı olmayan, ağır
  • Yumuşak huylu, yumuşak bakışlı
  • Alçak, hafif
  • Alçak, hafif bir şekilde
  • Hızlı olmayarak

Yavaş kelimesinin cümle içinde kullanımlarına örnek vermek gerekirse:

  • Ameliyattan sonra yavaş yavaş yürümesi tavsiye edildi.
  • Yavaşça yataktan kalkıp yürümeye başladı.
  • Sınav sırasında yavaş bir sesle konuşması gerekiyordu.
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Yavaş eş anlamlısı nedir?

Hızlı olmayan, ağır ve hafif anlamlarında kullanılan yavaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Yavaşın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Ağır
  • Aheste
  • Bati

Yavaş kelimesinin eş anlamı olan bu sözcükler birbiri yerine cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Yavaş yerine ağır kelimesi sıklıkla hem yazı hem de konuşma dilinde tercih edilmektedir.

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Yavaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yavaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Ağır hareketler ile odadan çıktı.
  • Hareketleri biraz bati kalsa da düşünceleri oldukça hızlı akıyordu.
  • Aheste aheste yürümesi onu çok sinirlendirmişti.

Yavaşın eş anlamlıları olan ağır, bati ve aheste kelimeleri birbiri yerine cümle içerisinde kullanılmaktadır. Yavaş kelimesi ile aynı anlama sahip bu sözcükler kullanıldığında anlam bütünlüğü korunmaktadır.

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