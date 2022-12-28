Yavaş eş anlamlısı nedir? Yavaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kullanımı oldukça yaygın olan yavaş kelimesinin kökeni Eski Türkçedir. Yavaş kelimesinin birden fazla sözlük anlamı bulunur. Eski Türkçede "uslu, halim, munis, alçak gönüllü" anlamlarında kullanılan "yavaş" kelimesinden alıntıdır. Eski dönemlerde iyi huylu, halim gibi anlamlarda kullanılan yavaş kelimesi zamanla farklı anlamlar da kazanmıştır. Yavaş kelimesi cümle içinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılmaktadır. Yavaş kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Hızlı olmayan, ağır

Yumuşak huylu, yumuşak bakışlı

Alçak, hafif

Alçak, hafif bir şekilde

Hızlı olmayarak

Yavaş kelimesinin cümle içinde kullanımlarına örnek vermek gerekirse:

Ameliyattan sonra yavaş yavaş yürümesi tavsiye edildi.

Yavaşça yataktan kalkıp yürümeye başladı.

Sınav sırasında yavaş bir sesle konuşması gerekiyordu.

Yavaş eş anlamlısı nedir?

Hızlı olmayan, ağır ve hafif anlamlarında kullanılan yavaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Yavaşın eş anlamlısı olan kelimeler:

Ağır

Aheste

Bati

Yavaş kelimesinin eş anlamı olan bu sözcükler birbiri yerine cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Yavaş yerine ağır kelimesi sıklıkla hem yazı hem de konuşma dilinde tercih edilmektedir.

Yavaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yavaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

Ağır hareketler ile odadan çıktı.

Hareketleri biraz bati kalsa da düşünceleri oldukça hızlı akıyordu.

Aheste aheste yürümesi onu çok sinirlendirmişti.

Yavaşın eş anlamlıları olan ağır, bati ve aheste kelimeleri birbiri yerine cümle içerisinde kullanılmaktadır. Yavaş kelimesi ile aynı anlama sahip bu sözcükler kullanıldığında anlam bütünlüğü korunmaktadır.