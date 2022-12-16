Yeterli eş anlamlısı nedir? Yeterli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birden fazla anlama karşılık gelen birçok kelime vardır. Bu kelimelerden biri de yeterli kelimesidir. Eski Türkçe "yakalamak, gücü yetmek, yeter olmak" anlamlarında kullanılan "yét-" fiilinden türemiştir. Yeterli kelimesinin birden fazla tanımı bulunur. Türk Dil Kurumu bu kelime için sıfat türünde üç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şu şekildedir:
Yeterli kelimesiyle birlikte başka kelimeler bir arada kullanılarak farklı anlamlarda birleşik fiil ve birleşik kelime türetir. Bu fiil ve kelimelere şu örnekler verilebilir:
Yeterli eş anlamlısı olan ve cümle içinde yeterli kelimesi yerine kullanılacak olan kelimeler, bu kelimenin hangi anlamda kullanıldığına göre değişiklik gösterir. Yeterli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Bu kelimeler, yeterli kelimesinin cümle içindeki kullanım amacına göre seçilerek yeterli kelimesi yerine geçebilen kelimlelerdir.
Yeterlinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ve yeterli kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: