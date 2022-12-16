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Yeterli eş anlamlısı nedir? Yeterli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde, Türkçe olan kelimelerin yanı sıra farklı dillerden alınan bazı kelimeler de yer alır. Bu sebeple Türkçe en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biridir. Yeterli kelimesinin kökeni de Türkçeye dayanır. Sıfat türünde bir kelimedir. Birden fazla anlamı, tanımı ve eş anlamlı karşılığı vardır. Sıfat görevi gören yeterli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Yeterli eş anlamlısı nedir? Yeterli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birden fazla anlama karşılık gelen birçok kelime vardır. Bu kelimelerden biri de yeterli kelimesidir. Eski Türkçe "yakalamak, gücü yetmek, yeter olmak" anlamlarında kullanılan "yét-" fiilinden türemiştir. Yeterli kelimesinin birden fazla tanımı bulunur. Türk Dil Kurumu bu kelime için sıfat türünde üç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şu şekildedir:

  • Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan
  • Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan
  • Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan

Yeterli kelimesiyle birlikte başka kelimeler bir arada kullanılarak farklı anlamlarda birleşik fiil ve birleşik kelime türetir. Bu fiil ve kelimelere şu örnekler verilebilir:

  • Yeterli beslenme: Bedenin çalışmasını ve de yaşamasını devam ettirebilmesi için gerekli olan enerjinin protein, yağ ve karbonhidratlardan sağlanması işi.
  • Yeterli olmak: Bir işi, görevi yapabilme gücüne sahip olmak ya da iktidar sahibi olmak
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Yeterli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yeterli eş anlamlısı olan ve cümle içinde yeterli kelimesi yerine kullanılacak olan kelimeler, bu kelimenin hangi anlamda kullanıldığına göre değişiklik gösterir. Yeterli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Ehliyetli
  • Kifayetli
  • Yerinde
  • Kâfi

Bu kelimeler, yeterli kelimesinin cümle içindeki kullanım amacına göre seçilerek yeterli kelimesi yerine geçebilen kelimlelerdir.

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Yeterlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yeterlinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ve yeterli kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Gün içinde iki öğün yemenin günün tamamını enerjik bir şekilde geçirebilmek için yerinde olduğunu düşünenlerdenim.
  • Senin bu görev için ehliyetli olduğuna inanmıyorum, işimize karışma.
  • Bu kadar spor kâfi, haydi biraz dinlenelim.
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