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Yıl eş anlamlısı nedir? Yıl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerle etkileşimi olan bir dildir. Başka dillerden birçok kelimeyi alıntılamasının yanı sıra kendi içinde de birçok kelime türetmiştir. Bu sebeple en zengin kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alır. Bir kelime birden fazla anlama sahip olabilir. Yıl da birden fazla tanımı olsa da tek bir tane eş anlamlı karşılığı bulunan bir kelimedir. İsim görevinde kullanılan ve Türkçe olan yıl kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yıl eş anlamlısı nedir? Yıl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yıl kelimesi Türkçe bir kelimedir ve Eski Türkçede de "yıl" olarak yazılan kelimeden evrilmiştir. Türk Dil Kurumu yıl kelimesinin tanımını isim türünde ve üç farklı şekilde yapar. Yıl kelimesinin anlamları:

  • Dünya'nın, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman.
  • Miladi takvime göre ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönem.
  • On iki aylık dönem.

Yıl kelimesi aynı zamanda çeşitli deyimler ve birleşik kelimelerde de kullanılır. Farklı kelimeler ile bir araya gelen yıl kelimesinin yeni anlamlara gelen birleşik türde kelimeler üretmesine örnek olarak şu durumlar gösterilebilir: "Yılbaşı, yarıyıl, yıldız yılı, yüzyıl, öğretim yılı"

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Yıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde neredeyse her kelimenin eş anlamlısı bulunur. Dilimizdeki kelimelerin eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli kelimelerin olduğunu görürüz. Bunun en temel sebebi de dilimizin diğer dillerle olan etkileşimidir. Yıl eş anlamlısı olan kelime de Arap dilinden dilimize gelip yerleşmiş olan "sene" kelimesidir. Sene kelimesi de on iki aylık bir dönemi kapsar.

Yıl kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içindeki kullanım amacına göre yıl kelimesi yerine geçebilecek olan tek bir kelime vardır. Bu kelime sene kelimesidir. Arapça kökenlidir.

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Yılın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yılın eş anlamlısı olan sene kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Bu kadar senedir gelir giderim ama bu sefer bayağı değişmiş burası.
  • 1986 senesinde buraya ailecek yerleşmişler.
  • Senelerce beklemiş gelsin diye ama ne bir haber ne de bir ses alabilmiş ondan.
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