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Yolculuk eş anlamlısı nedir? Yolculuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca çeşitli dillerle alışverişte bulunmuştur. Gerek ekonomik, kültürel, sosyal anlamlarda gerek ise kelime ve kelime grupları olarak pek çok konuda yararlanılmıştır. Ayrıca Türkçe kendi içerisinde geçmişten bugüne yenilenerek ve gelişerek kelime haznesini zenginleştirmiştir. Yolculuk kelimesi de bunlardan biridir. Yolcu kelimesinden türetilen ve sıkça kullanılan kelimelerden olan yolculuk kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Yolculuk eş anlamlısı nedir? Yolculuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yolculuk kelimesi Türkçede yer alan "yol" kelimesinden türetilmiştir. Türkçenin yeni döneminde üretilen yolculuk kelimesi birden fazla farklı anlamı karşılar. Yolculuğun eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre yolculuk sözcüğünün anlam karşılıkları şu şekildedir:

  • Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde bir yerden bir yere gidiş veya geliş
  • Bu gidiş gelişte geçen süre
  • Herhangi bir taşıtla bir yere gidip gelme

Yolculuk kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu uzun yolculuk için annesine atıştırmalık birkaç şey hazırlattı.
  • Yağışlı havada yolculuk yapmamak için küçük bir tesiste yağışın durmasını bekleyerek mola verdi.
  • Yolculuk esnasında kendisine sık soru soran yaşlı amcadan sıkılan genç çareyi uyumakta buldu.
  • Yolculuk için tüm kontrolleri yapan tecrübeli şoför yola çıkmaya hazırdı.
  • Kısa zamanda çok fazla ülke ziyaret eden adam uzun süre yolculuk yapmamaya karar verdi.
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Yolculuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde hemen hemen her kelimenin anlamdaş karşılığı vardır. Anlamdaş olan bu kelimeler anlam birliğine sahip olmalarının yanı sıra farklı ifade edilir. Bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Yolculuk kelimesinin eş anlamı karşılıkları da dilimizde mevcuttur. Yolculuğun eş anlamlısı kelimeler:

  • Sefer
  • Seyahat
  • Yol
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Yolculuğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yolculuk eş anlamlısı olan kelimelerle farklı cümleler kurulabilir. Yolculuğun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Bu seyahatimizde hiç görmediğiniz yerleri keşfedeceğiz.
  • Babam sefere çıktığından beri ona ulaşamıyor, hiçbir haber alamıyorduk.
  • Seyehat boyunca susmayıp bizleri uykusuz bıraktı.
  • Yola çıkmak için bir sürü çanta hazırlamıştı.
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