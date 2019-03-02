Yavru ayıyı kapandan kurtardı, hapis cezası aldı

Yavru ayıyı kurtardığı için yargılanan hayvan hakları savunucusu Catherine McCartney mahkemede, "Bu hayvanlar masum. Vicdani bir karar verip ayıyı annesine geri dönebilmesi için kurtardım. Yaptığım doğru bir davranıştır." dedi.
Olayın yargıya taşınması, 23 Ekim'de bir kadının bir ayı tarafından, özel mülkiyetinde saldırıya uğradığı yönünde ihbarda bulunmasıyla başladı. Eyaletin Vahşi Yaşam Birimi, 'saldırgan' olduğu iddia edilen ve daha önce iki kişiyi yaraladığı öne sürülen 'Ana ayı'yı yakalamak için iki kapan kurdu ancak tuzağa yavrusu düştü. Dört gün sonrasında kapana yakalanan yavru ayıyı, av karşıtı eylemleriyle tanınan McCartney ile bir arkadaşı kurtardı.
50 yaşındaki kadın, son 3 yıldır katıldığı ayı avına karşı protesto gösterilerinde gözaltına alındığından polisin yakından tanıdığı bir isim.
McCartney'e yardımcı olan arkadaşı Mark Nagelhout de olaya müdahil olduğunu itiraf etti ancak daha önce suç işlemediği gerekçesiyle Nagelhout'un tahliyesine karar verildi.
Nagelhout ile birlikte bin 316 dolar para cezasına çarptırılan McCartney ise yerel makamların işine engel olmak, özel mülke rahatsızlık vermek suçlarından ayrıca 15 gün hapse mahkum edildi.
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