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Yavru karacayı biberonla beslediler

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GÜNDEM  | 25.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

Sivas'ın Zara ilçesinde yaralı halde bulunan yavru karaca, tedaviye alındı. Yavru karacanın tedavisini yapacak üniversite öğrencileri, öncesinde biberonla besledi.

Yavru karacayı biberonla beslediler

İlçede ormanlık alanda köylüler, yaralı bir yavru karaca bulunca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yavru karacaya ilk müdahaleyi yaparak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi. 3 günlük olduğu tahmin edilen karacanın tedavisini Yaban Hayatı Geliştirme Şube Müdürlüğü görevlilerinin yönlendirmesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri üstlendi.

Öğrencilerin biberonla süt verdiği yavru karacanın, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Sivas yavru karaca Biberon

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