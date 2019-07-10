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Yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

Rize’de bir işletmenin havalandırma borusuna düşerek sıkışan yavru kedi, iş yeri sahibi tarafından keser ile boru kırılarak kurtarıldı.

Olay Rize Merkez Osman Karavin Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi.

Restoranda çalışan servis elemanı genç kız çalıştığı esnada bir kedi sesi duydu ve sesi takip etti. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan genç kız havalandırma boşluğunda bir kedi miyavladığını fark etti ve işletme sahibi İlyas Reyhan’a haber verdi.

İlyas Reyhan ise önce sesin nereden geldiğine emin olmak istedi ve havalandırmadan geldiğini fark etti. Bunun üzerine tornavida yardımı ile havalandırmanın muhafazasını kıran işletme sahibi ardından eline aldığı keser ile havalandırmayı kırdı. Ufak bir delik açan işletme sahibi cep telefonu ışığı ile kedinin içerde olup olmadığına baktı. Emin olamayan işletme sahibi çözümü boruyu tamamen kırmakta buldu. Boruyu kırdığında ise küçük bir alanda sıkışmış olan yavru kedi bir anda dışarıya çıktı. İşletme sahibi Reyhan’ın kedi kurtarma operasyonu işletmesinde ufak çapta maddi zarar meydanda getirse de kedinin ortaya çıkması ile çevre esnaf ve müşteriler tarafından ayakta alkışlandı.

Kurtarılan yavru kediye süt ve mama verilerek annesi bulundu ve annesinin yanında serbest bırakıldı. Havalandırmada sıkışmış yavru kedi böylelikle özgürlüğüne kavuşmuş oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize kedi

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