Yavuz Bingöl Teşkilat dizisiyle ortaya çıktı

TRT 1'de geçen haftalarda yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi MİT’in faaliyetlerini konu almasıyla dikkat çekmişti.

Dizinin geniş oyuncu kadrosu da dikkat çekerken ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün de dizinin kadrosunda olduğu ortaya çıktı.

Dizinin yayınlanan son bölümünde Almanya'da yaşayan bir Türk ajanını canlandıran ünlü türkücünün saçlarını uzatmış sakallı hali de gündeme oturdu. Yavuz Bingöl, Teşkilat dizisinde eski MİT mensubu Kod Adı Tesbihçi olan Adem karakterine hayat veriyor.

Bingöl'ün dizinin kadrosunda olması sosyal medyanın gündemindeydi.

Bingöl son olarak Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminde yer almıştı.



