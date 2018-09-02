SPOR

Yaya Toure, Olympiakos'ta

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Yunanistan ekibi Olympiakos, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure'yi kadrosuna kattı.

Yaya Toure, Olympiakos'ta

Olympiakos Kulübü, serbest oyuncu statüsünde bulunan 35 yaşındaki Toure'nin transfer edildiğini duyurdu.

Daha önce 2005-2006 sezonunda Olympiakos'ta oynayan Toure, Yunanistan temsilcisinden ayrıldıktan sonra Fransa'nın Monaco, İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Manchester City takımlarında görev yaptı.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın göreve gelmesinin ardından Manchester City'de fazla forma şansı bulamayan Toure, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalmıştı.

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Old Firm derbisinde CelticOld Firm derbisinde Celtic
Avrupa'da iki bomba transfer birden!Avrupa'da iki bomba transfer birden!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaya toure Olympiakos

En Çok Okunan Haberler

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum

Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum

Hırvat basınından Fenerbahçe'ye şok suçlama!

Hırvat basınından Fenerbahçe'ye şok suçlama!

Mustafa Karslıoğlu, Kapadokya Bisiklet Festivali'nde hayatını kaybetti

Mustafa Karslıoğlu, Kapadokya Bisiklet Festivali'nde hayatını kaybetti

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Vincent Aboubakar, transfer kararını verdi!

Vincent Aboubakar, transfer kararını verdi!

İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!

İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!

Dev transfer resmen açıklandı

Dev transfer resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.