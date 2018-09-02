Yaya Toure, Olympiakos'ta

Olympiakos Kulübü, serbest oyuncu statüsünde bulunan 35 yaşındaki Toure'nin transfer edildiğini duyurdu.

Daha önce 2005-2006 sezonunda Olympiakos'ta oynayan Toure, Yunanistan temsilcisinden ayrıldıktan sonra Fransa'nın Monaco, İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Manchester City takımlarında görev yaptı.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın göreve gelmesinin ardından Manchester City'de fazla forma şansı bulamayan Toure, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalmıştı.

