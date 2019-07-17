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Yayalar için 'kırmızı' alarm! Polis böyle tespit etti, ceza yazdı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 17.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Isparta’da yayalar için kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, göre göre ihlal yapan yayalara cezai işlem uyguladı.

Polis kamerasıyla kayıt altına alınan kırmızı ışık ihlalleri sonucu, yaklaşık 1,5 saatte, 7 yayaya toplam bin 645 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Yayalar için 'kırmızı' alarm! Polis böyle tespit etti, ceza yazdı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı’nda kırmızı ışık denetimi yaptı.
Alışılmışın dışında bu kez trafikteki araçları değil, yayaları kontrol eden ekipler, polise görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235’er lira tutarında cezai işlem uyguladı.
Yaklaşık 1,5 saat devam eden ve polisin kamerayla kayıt altına aldığı ışık ihlalleri kapsamında 7 yayaya toplam bin 645 lira tutarında ceza yazıldı.
İhlal yapan yayaların, geçiş için kendilerine öncelik sağlayacak butonları da kullanmadıkları gözlendi.
İhlal yaptığı gözlenen ve polis ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere, kimlik belgeleri istenen bazı yayalar ışığı görmediğini savunurken, bazıları da aceleleri bulunduğunu öne sürdü.
Trafik polisi, yayaların karşıdan karşıya geçerken yolda araç bulunmamasına değil, kırmızı ve yeşil ışık durumuna göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.
Polis, ceza yazdığı yayaları ayrıca ikaz ederek, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda da ayrıca uyardı.
Öte yandan, uygulamaların farklı zaman dilimlerinde devam edeceği öğrenildi.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adamlarda para kalmadı uçana kaçana yürüyene ceza.
Yaya geçidi kullanan ama kırmızıda geçenlere yazmışlar. Çok güzel. Peki yaya geçidinden geçmeyenlere yazmışlar mı? Dostlar alışverişte görsün
devlete para lazım beyler aza yapsan polisi bulamassın 2 saatte zor gelirler işgüzarlıktan başka bişey degil demekki ıspartada trafik polisi bollugu var
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