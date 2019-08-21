YEMEK

Yayın balığından şiş kebap

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir işletmeci tarafından yayın balığıyla hazırlanan şiş kebap, farklı lezzet arayanların yoğun ilgisini gördü.

Yayın balığından şiş kebap

Baraj göllerindeki balık üretimiyle Türkiye'de ilk 3’te, dünyada ise ilk 5’te yer alan Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, farklı türlerdeki balıkları tüketiyor. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki balık pazarında yayın balığından şiş kebap hazırlayan balıkçı esnafı İbrahim Sarı, amaçlarının insanların balık yemelerini artırmak ve onlara farklı lezzetler sunmak olduğunu söyledi.

1

Kahramanmaraş'tan 52 ülkeye balık ihraç edildiğini hatırlatan Sarı, "Et balığı biraz geride kalmış ama alabalıkta iyi durumdayız. Kahramanmaraş’ta müşterilerimize farklı lezzetlerde balık sunuyoruz ve yayın balığından şiş kebap hazırladık. Nasıl ki etten şiş kebap olduğu gibi klasiklerin dışına çıkarak balıktan da kuşbaşı hazırladık. Lezzetli bir ürün ortaya çıktı” dedi.

2

Yayın balığından hazırlanan şiş kebabı farklı ve lezzetli bulduğunu söyleyen müşterilerden Mehmet Sevmez, "Yayın, tatlı su balığı olarak kılçığı az, lezzeti bol güzel bir balıktır. Bu kuşbaşı balığı da herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...
Dişlerin sararmasına neden olan 7 yiyecekDişlerin sararmasına neden olan 7 yiyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yayın balığı balık kebap yayın balığından şiş kebap

En Çok Okunan Haberler

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Döneri İsrail sahiplenmişti! Türkiye'den cevap gecikmedi

Döneri İsrail sahiplenmişti! Türkiye'den cevap gecikmedi

Maden suyunu neden şişede içmelisiniz?

Maden suyunu neden şişede içmelisiniz?

Özellikle çocuklar için etkili! Günde 10 damla yetiyor

Özellikle çocuklar için etkili! Günde 10 damla yetiyor

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı! Bakın rekor nasıl kırıldı

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı! Bakın rekor nasıl kırıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlığınız için haftada 2 kez kırmızı et tüketin

Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...

Dişlere zarar veren 7 yiyecek ve içecek

Dişlerin sararmasına neden olan 7 yiyecek

Her gün muz yemeniz için 9 sağlıklı neden

Her gün bir adet yediğinizde bakın neler oluyor

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Kararan ocak gözlerini pırıl pırıl yapan yöntemler

Kararan ocak gözlerini pırıl pırıl yapıyor!

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı! Bakın rekor nasıl kırıldı

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı! Bakın rekor nasıl kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.