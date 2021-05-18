Yayın günü değişen Masumiyet final mi yapıyor, neden? Masumiyet ne zaman bitecek?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Masumiyet dizisinden izleyiciyi üzen haber geldi. Sevilen dizinin gün değiştirmesinin ardından final yapacağı konuşulmaya başlandı. Peki Masumiyet ne zaman final yapacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

MASUMİYET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Fox TV kısa süre önce güçlü oyucu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisinden beklenmedik karar açıklandı. Her ne kadar büyük umutlar ile yola başlasa da beklenen izlenme oralarını yakalayamayan dizi ilk olarak yayın gününü değiştirme yoluna gitti. Ancak dizi ve kanal aldığı final karından vazgeçmediğini açıkladı.



Masumiyet dizisinin final yapmasının diğer bir nedeni ise reytinglerin çok kötü olmadığı halde kaşeleri çıkarmadığı olarak öne sürüldü.



MASUMİYET DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Önceki akşam 12. bölümüyle ekranlara gelen Masumiyet dizisinin final yapacağı açıklandı. Ancak kanal ve yapım ekibi tarafından kesin final günü henüz belirlenmedi. Kulis dedikodularına göre 13. bölüm ile final yapacağı konuşuluyor.



