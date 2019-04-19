Yayın sırasında ilginç kaza

Brezilya'nın başkenti Sao Paulo'da bir mahallede yayın gerçekleştirildiği sırada ilginç bir olay yaşandı. Röportaj sırasında kadının arkasında kalan açıda kapanan kapıya sıkışan başka bir kadının panik anları kayda geçti. Bir anda kadının bağırma seslerinin duyulduğu o anlar ilginç anlara sahne oldu.
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