Yayıncı kuruluşta derbinin ardından kriz! Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkarılmadı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Trabzonspor'u Amrabat'ın 90+12. dakikada kaydettiği golle 3-2 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşadı.

Hakem kararlarının damga vurduğu kritik mücadelenin ardından yayıncı kuruluşta yaşanan bir olay da gündeme bomba gibi düştü.

"BU ARTIK HATA DEĞİL"

Mücadelenin devre arasında yayıncı kuruluşta ilk yarıyı değerlendiren yorumcu Tolga Zengin, Okay'ın sayılmayan golüyle ilgili, "Bu artık hata değil. Yarım saniye daha beklemiyorsun. Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ İSTEDİĞİ İLE ÇIKMADI İDDİASI

Maçın bitiminin ardından tekrar yayına giren yayıncı kuruluşta Tolga Zengin'in programda yer almadığı görüldü. Zengin'in yayına çıkmaması üzerine çeşitli iddialar ortaya atılırken yayıncı kuruluştan bir açıklama yapılmadı.

'YAPTIĞI YORUM NEDENİYLE ÇIKARILMADI'

Tolga Zengin'in yaptığı hakem eleştirisi nedeniyle yayına çıkarılmadığı iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre ise Zengin, devre arasında hakem konuşmaması konusunda uyarıldığı için kendi isteğiyle yayına çıkmadı.