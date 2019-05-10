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Yayla muzu diyen de var: Anadolu'nun şifalısı ışgının faydaları kanıtlandı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Tezgahlarda yerini almaya başlayan ışgın, pek çok kişi tarafından bilinmiyor ancak sağlığa olan faydaları Amerika'ya kadar ulaştı. Genellikle doğu bölgelerinde yetişen bu sebze faydalarıyla şaşırtıyor ve hatta yapılan araştırmalar sonucunda kansere bile yarar sağladığı ortaya kondu. İşte detayları...

Yayla muzu diyen de var: Anadolu'nun şifalısı ışgının faydaları kanıtlandı

Anadolu'da yayla muzu olarak da bilinen ışgın, Atlanta Üniversitesi'nde iki aşamada değerlendirmeye alındı. Sonuçlar ise son derece tatmin edici. Çıkan bulguya göre, kanser hastalığının yeni bir ilacı olacak nitelikte. Deney sonuçlarının olumlu olması, bilim insanlarını da harekete geçirmiş durumda. Birkaç yıl içerisinde kanser tedavisinde kullanmak istediklerini belirtiyor uzmanlar.

Kanser hücreleri tedavisinin yanı sıra birçok hastalığa da iyi gelen ışgın, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla tüketiliyor. Anadolu insanının alışkın olduğu dağ muzuna, batı kesim biraz uzak kalmış sanki. Hatta içimizde adını duymayanlar da çıkacaktır, ama olsun :) "Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır" diyoruz ve tüm faydalarını öğrenmek isteyenler için sıralıyoruz.

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Kuzugiller familyasından olan ışgın çiğ, zeytinyağlı, yumurtalı olarak yenilebiliyor. Reçelini yapanlar da var tabii, onlar bu tada gerçekten aşık :) Yüksek oranda C vitamini içermekle beraber hazmı kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır.

Mide bulantısı yaşıyorsanız, taze ışgın yemeniz yeterli. Tükettiğiniz andan itibaren kusmanızı engelleyecektir. Yukarıda da detaylı olarak bahsettiğimiz gibi, içerdiği polifenol maddesi sayesinde kanser hücrelerinin gelişimini engelliyor. Afrodizyak etsini de unutmamak lazım...

Bu ayrıntıya dikkat edelim: Hamile ve emziren kadınların ışgını tüketmemesi öneriliyor. Ayrıca oksalik asit içerdiği için yaprakları kesinlilke tüketilmemeli, çünkü zehirleyebilir.

Işgın Nerede ve Nasıl Yetişir?

Sivas, Erzurum, Malatya, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Van ve Mardin civarında bol bol bulmak mümkün ışgını. Toprakta yetişen bu bitkinin tadı kiviyi anımsatıyor. Hafif ekşimsi olan ışgının çiçekleri de oldukça hoş kokulu. Hatta bazı içeceklerin yapım aşamasında da kullanılmakta bu çiçekler...

Toprakta yetişen ışgın bitkisinin gövdesi ve kök kısmı tüketilmeye uygundur. Yaprakları haricinde güzel tada varmanız gayet mümün :)

Işgın Yemeği Tarifi

ışgıun

Malzemeler:
2 parça palamut fileto
4 parça ışgın
1 adet soğan
4 yemek kaşığı tereyağ
Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Adım 1

Temizlemiş olduğunuz ışgınları küp küp doğrayın. Ardından soğanı yemeklik olarak doğrayın ve tereyağında kavurmaya başlayın.

Adım 2

10 dakika kadar kavurmaya devam edin. 10 dakikanın sonunda soğumaya bırakın. Soğuduktan sıonra blendar'da ezin ve sos kıvamına getirin.

Adım 3

Ayrı bir tavada palamutları kızartın. Arkalı önlü tamamen kızarttıktan sonra balıkları sosa bulayın. Afiyet olsun :)

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