Yayla muzu diyen de var: Anadolu'nun şifalısı ışgının faydaları kanıtlandı

Anadolu'da yayla muzu olarak da bilinen ışgın, Atlanta Üniversitesi'nde iki aşamada değerlendirmeye alındı. Sonuçlar ise son derece tatmin edici. Çıkan bulguya göre, kanser hastalığının yeni bir ilacı olacak nitelikte. Deney sonuçlarının olumlu olması, bilim insanlarını da harekete geçirmiş durumda. Birkaç yıl içerisinde kanser tedavisinde kullanmak istediklerini belirtiyor uzmanlar.

Kanser hücreleri tedavisinin yanı sıra birçok hastalığa da iyi gelen ışgın, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla tüketiliyor. Anadolu insanının alışkın olduğu dağ muzuna, batı kesim biraz uzak kalmış sanki. Hatta içimizde adını duymayanlar da çıkacaktır, ama olsun :) "Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır" diyoruz ve tüm faydalarını öğrenmek isteyenler için sıralıyoruz.

Kuzugiller familyasından olan ışgın çiğ, zeytinyağlı, yumurtalı olarak yenilebiliyor. Reçelini yapanlar da var tabii, onlar bu tada gerçekten aşık :) Yüksek oranda C vitamini içermekle beraber hazmı kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır.

Mide bulantısı yaşıyorsanız, taze ışgın yemeniz yeterli. Tükettiğiniz andan itibaren kusmanızı engelleyecektir. Yukarıda da detaylı olarak bahsettiğimiz gibi, içerdiği polifenol maddesi sayesinde kanser hücrelerinin gelişimini engelliyor. Afrodizyak etsini de unutmamak lazım...