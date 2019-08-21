Yaylanın ortasında ilginç bir otel! Ne çatısı ne de duvarı var

İsviçre'de 6 bin 463 fit yükseklikte bulunan Null Stern otel odasının ne duvarı, ne tavanı, ne de kapısı bulunuyor. İlgi çekici otel odası İsviçre Alpleri'nde bulunmakla birlikte konuklarına panoramik ve nefes kesici bir manzara sunuyor.

'TÜM O SIKICI DUVARLARDAN KURTULDUK'

Bu orijinal fikrin sahiplerinden biri, benzersiz tasarımı şöyle anlatıyor: "Tüm o sıkıcı duvarlardan kurtulduk! Dolayısıyla hiçbir şey sizin ve nefes kesici doğa manzarasının arasına giremez." Almanlar ise bu otel odası denebilecek tasarımın adını ‘sıfır yıldız' koymuş. Halbuki bir gece vakti burada kalan şanslı insanlar uyumadan önce binlerce yıldızı seyredebiliyor.

GEZGİNLER SERİN HAVADA UYUMAK İÇİN CAN ATIYOR

Bu otelde bir gece kalmak için dünyanın dört bir yanından gelen gezginler serin havada uyumanın tadına varmak için can atıyor. Bu ünlü otel, İsviçre Alpleri'nin tam kalbinde bulunmakla birlikte deniz seviyesinin 6.463 fit yüksekliğinde yer alıyor.

ODANIN ÖZEL UŞAĞI BİLE VAR

Null Stern, İsviçre Alpleri'ne kurulmadan önce bölgeye bir inşaat ekibi getirildi ve zemin düzleştirildi. Böylece yatak ve diğer eşyalar için düz ve uygun bir zemin elde edilmiş oldu. Hiçbir duvarın veya kapının bulunmadığı eşsiz otelde banyo yaklaşık beş dakika uzaklıkta. Null Stern, diğer normal oteller gibi oda servisi hizmeti de veriyor. Odanın özel uşağı bulunmakta.