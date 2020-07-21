YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yaz aylarına damga vuracak 3 harika ev yapımı tatlı tarifi! Buzlukta yer açın...

Yaz aylarına damga vuracak 3 harika ev yapımı tatlı tarifi! Buzlukta yer açın...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sıcak havalarda soğuk tatlılar gibisi yok. Canınız hem soğuk hem de tatlı bir şeyler çektiğinde yemek isteyeceğiniz tariflere yazımızda yer verdik. Bu tatlıları buzlukta dondurduktan sonra servis edeceğiniz için çat kapı misafirler için de derin dondurucunuzun içerisinde hazır bulundurabilirsiniz. İşte 3 farklı tatlı tarifi...

Yaz aylarına damga vuracak 3 harika ev yapımı tatlı tarifi! Buzlukta yer açın...

Kahveli, çikolatalı ve meyveli olmak üzere 3 farklı tarifi sizlere sunuyoruz. Damak tatlarınıza hitap edip sizi serinletecek tatlıları mutlaka deneyin.

KAHVELİ PARFE

  • 2 paket toz krem şanti
  • 2 su bardağı soğuk süt
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • 1 adet yumurta
  • 4 tatlı kaşığı şeker
  • 200 gr yulaflı bisküvi
  • 100 gr fındık

YAPILIŞI:

  • Bisküvileri elinizle ufak ufak olacak şekilde parçalayın. Fındığı blenderden geçirin.
  • Sütten yarım su bardağı kadarını alıp granül kahveyi içinde eritin.
  • Toz krem şantiyi geri kalan süt ile birlikte çırpın ve buzdolabında dinlendirin.
  • Yumurtayı görünce tariften çekinmeyin. Benmari yöntemiyle yumurtayı pişireceğiz. Bunun için cam bir kaseyi içi su dolu tencerenin üstüne oturtun ve ocağı yakın. Ancak kase suya kesinlikle değmemeli. Kabın içerisine yumurtayı ve şekeri ekleyip çırparak eritin ve pişirin.
  • Yumurtalı şekerli karışımı soğuması için ayrı bir kaseye alın. Karışım soğuduktan sonra içerisine bisküvi ve fındıkları ekleyin. Buzdolabında beklettiğiniz krem şantiyi ve sütlü kahveyi de ekleyin.
  • Muffin kaplarının içerisine streç film serin ve karışımı paylaştırın. Derin dondurucuya kaldırıp 3 saat dinlendirin.

Afiyet olsun!

FISTIK EZMELİ BAR

  • 1 su bardağı parçalanmış kakaolu bisküvi
  • 6 yemek kaşığı erimiş tereyağı
  • 3/4 su bardağı fıstık ezmesi
  • 1 paket sürülebilir taze peynir
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket krema
  • 1/2 su bardağı kıyılmış çikolata

YAPILIŞI:

  • Bisküvi ve tereyağını karıştırın ve bir kalıbın tabanına yayıp buzdolabına kaldırın.
  • Peynir, fıstık ezmesi, pudra şekeri ve vanilyayı karıştırın. Kremadan 1/4 su bardağı ayırıp geri kalanını bir kapta çırpıp kabartın. Fıstık ezmeli karışımı kremaya ekleyin ve kremayı söndürmeden karıştırın. Bu karışımı bisküvi tabanın üzerine yayıp, üzerini streç filmle örtüp derin dondurucuda 5 saat dinlendirin.
  • Geri kalan kremayı ısıtıp çikolataları ekleyip eriyene karıştırın. Çikolata sos oda sıcaklığına gelip soğuduktan sonra tatlının üstüne yayıp tekrar derin dondurucuya kaldırın. 1 saat bekledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

KAVUNLU SORBE

  • 1.5 kg kavun
  • 1 su bardağı su
  • 1 limon suyu

YAPILIŞI:

  • Kavunu ortadan böldükten sonra çekirdeklerini çıkarıp kavunları kabuklarından ayırarak doğrayın.
  • Doğradığınız parçaları püre haline gelecek şekilde blenderden geçirin.
  • Püre haline gelen kavunların içerisine su ve limon suyu ilave edip karıştırın.
  • Eğer dondurma makineniz varsa 10 dakika orta hızda karışacak şekilde çalıştırın ardından derin dondurucuya kaldırıp bir gün bekletip servis edin.
  • Dondurma makineniz yoksa cam kasenin içerisine aldığınız karışımı derin dondurucuya atın ve 1 saat arayla çıkarıp karıştırıp dondurucuya yerleştirin. 3 kez çıkartıp karıştırdıktan sonra 12 saat dinlendirerek servis edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Tüm bildiklerinizi unutturacak kimsenin bilmediği taze fasulye tarifiTüm bildiklerinizi unutturacak kimsenin bilmediği taze fasulye tarifi
Mücver tadında ve kıvamında: Kabaklı omletMücver tadında ve kıvamında: Kabaklı omlet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Haftalarca bayatlamadan tazecik kalıyor! Tadı damak çatlatıyor...

Haftalarca bayatlamadan tazecik kalıyor! Tadı damak çatlatıyor...

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Bu 3 frambuazlı tatlıyla sofrayı şenlendirin!

Bu 3 frambuazlı tatlıyla sofrayı şenlendirin!

İlginizi Çekebilir

Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz

Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ballı Mahmudiye

Ballı Mahmudiye

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sade yağ (ghee) ile tanıştınız mı? Yapımı çok basit! Ustasından pratik tüyolar...

Sade yağ (ghee) ile tanıştınız mı? Yapımı çok basit! Ustasından pratik tüyolar...

Mayasız poğaça tarifi: Haftalarca bayatlamadan tazecik kalır!

Haftalarca bayatlamadan tazecik kalıyor! Tadı damak çatlatıyor...

Domatesle yapılan en güzel 4 yemek

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Taze fasulye tarifi: Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak süper lezzet

Tüm bildiklerinizi unutturacak kimsenin bilmediği taze fasulye tarifi

Usta şeften 3 harika meze tarifi! Yoğurtla yapılan bu mezeleri sofranızdan eksik etmeyeceksiniz...

Usta şeften 3 harika meze tarifi! Yoğurtla yapılan bu mezeleri sofranızdan eksik etmeyeceksiniz...

Makinenizde bulaşıklara yer kalmıyorsa bir de bunları deneyin! Bu şekilde dizerek...

Makinenizde bulaşıklara yer kalmıyorsa bir de bunları deneyin! Bu şekilde dizerek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.