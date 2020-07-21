Yaz aylarına damga vuracak 3 harika ev yapımı tatlı tarifi! Buzlukta yer açın...

Kahveli, çikolatalı ve meyveli olmak üzere 3 farklı tarifi sizlere sunuyoruz. Damak tatlarınıza hitap edip sizi serinletecek tatlıları mutlaka deneyin.

KAHVELİ PARFE

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 adet yumurta

4 tatlı kaşığı şeker

200 gr yulaflı bisküvi

100 gr fındık

YAPILIŞI:

Bisküvileri elinizle ufak ufak olacak şekilde parçalayın. Fındığı blenderden geçirin.

Sütten yarım su bardağı kadarını alıp granül kahveyi içinde eritin.

Toz krem şantiyi geri kalan süt ile birlikte çırpın ve buzdolabında dinlendirin.

Yumurtayı görünce tariften çekinmeyin. Benmari yöntemiyle yumurtayı pişireceğiz. Bunun için cam bir kaseyi içi su dolu tencerenin üstüne oturtun ve ocağı yakın. Ancak kase suya kesinlikle değmemeli. Kabın içerisine yumurtayı ve şekeri ekleyip çırparak eritin ve pişirin.

Yumurtalı şekerli karışımı soğuması için ayrı bir kaseye alın. Karışım soğuduktan sonra içerisine bisküvi ve fındıkları ekleyin. Buzdolabında beklettiğiniz krem şantiyi ve sütlü kahveyi de ekleyin.

Muffin kaplarının içerisine streç film serin ve karışımı paylaştırın. Derin dondurucuya kaldırıp 3 saat dinlendirin.

Afiyet olsun!

FISTIK EZMELİ BAR

1 su bardağı parçalanmış kakaolu bisküvi

6 yemek kaşığı erimiş tereyağı

3/4 su bardağı fıstık ezmesi

1 paket sürülebilir taze peynir

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket krema

1/2 su bardağı kıyılmış çikolata

YAPILIŞI:

Bisküvi ve tereyağını karıştırın ve bir kalıbın tabanına yayıp buzdolabına kaldırın.

Peynir, fıstık ezmesi, pudra şekeri ve vanilyayı karıştırın. Kremadan 1/4 su bardağı ayırıp geri kalanını bir kapta çırpıp kabartın. Fıstık ezmeli karışımı kremaya ekleyin ve kremayı söndürmeden karıştırın. Bu karışımı bisküvi tabanın üzerine yayıp, üzerini streç filmle örtüp derin dondurucuda 5 saat dinlendirin.

Geri kalan kremayı ısıtıp çikolataları ekleyip eriyene karıştırın. Çikolata sos oda sıcaklığına gelip soğuduktan sonra tatlının üstüne yayıp tekrar derin dondurucuya kaldırın. 1 saat bekledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

KAVUNLU SORBE

1.5 kg kavun

1 su bardağı su

1 limon suyu

YAPILIŞI: