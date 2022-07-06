Yaz aylarına en yakışan tatlı: Leziz mozaik pasta tarifi

Yaz aylarında şerbetli tatlılar yerine hafif ve tatlı istediğinizi yatıştıracak tarifler arıyorsanız mozaik pasta en uygun tercih olabilir. Çok hızlı bir şekilde hazırlanan bu tatlının hem maliyeti oldukça az hem de çok lezzetli bir tada sahip. Kendinize ve sevdiklerinize ikram edeceğiniz bu tatlıyı yazın kesinlikle yapmanız gerekiyor.

MOZAİK PASTA TARİFİ

Malzemeler

100 gram tereyağ

1 su bardağı süt (200 ml)

3 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı pudra şekeri (3 yemek kaşığı toz şeker kullanabilirsiniz)

2 paket petibör bisküvi

Yapılışı

Tereyağını eritin.

Pudra şekerini karıştırma kabına aktarın.

Pudra şekerinin üzerine erittiğiniz tereyağını ve sütü dökün.

Kakaoyu da ilave edin.

Malzemeleri çırpın.

Üzerine bisküvileri kırın.

Bisküvileri de koyduktan sonra tüm malzemeleri spatula yardımıyla nazikçe karıştırın

Servis edeceğiniz kalıbın içini streç film ile kaplayın. Tüm harcı ekleyip, buzdolabının dondurucu bölümünde 4 saat bekletin. Dilimleyerek soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!



