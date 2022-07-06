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Yaz aylarına en yakışan tatlı: Leziz mozaik pasta tarifi

06.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mozaik pastanın tadı ve görünüşü bizi çocukluğumuza götüren tatlılar arasında üst sırada yer alıyor. Mozaik pasta en pratik şekilde yapılan tatlılardan. Yapımı oldukça basit ancak lezzeti saatlerce uğraşılmış tatlılarla yarışacak seviyede. Bisküvili mozaik pastayı mutlaka denemeniz gerekiyor.

Yaz aylarına en yakışan tatlı: Leziz mozaik pasta tarifi

Yaz aylarında şerbetli tatlılar yerine hafif ve tatlı istediğinizi yatıştıracak tarifler arıyorsanız mozaik pasta en uygun tercih olabilir. Çok hızlı bir şekilde hazırlanan bu tatlının hem maliyeti oldukça az hem de çok lezzetli bir tada sahip. Kendinize ve sevdiklerinize ikram edeceğiniz bu tatlıyı yazın kesinlikle yapmanız gerekiyor.

MOZAİK PASTA TARİFİ

Malzemeler

  • 100 gram tereyağ
  • 1 su bardağı süt (200 ml)
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri (3 yemek kaşığı toz şeker kullanabilirsiniz)
  • 2 paket petibör bisküvi

Yapılışı

  • Tereyağını eritin.
  • Pudra şekerini karıştırma kabına aktarın.
  • Pudra şekerinin üzerine erittiğiniz tereyağını ve sütü dökün.
  • Kakaoyu da ilave edin.
  • Malzemeleri çırpın.
  • Üzerine bisküvileri kırın.
  • Bisküvileri de koyduktan sonra tüm malzemeleri spatula yardımıyla nazikçe karıştırın
  • Servis edeceğiniz kalıbın içini streç film ile kaplayın. Tüm harcı ekleyip, buzdolabının dondurucu bölümünde 4 saat bekletin. Dilimleyerek soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!


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