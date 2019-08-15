Yaz aylarında beslenme uyarısı

Diyetisyen Bilen, sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle kronik rahatsızlıkları olan ve yaşlı bireylerde sağlık sorunlarının baş gösterdiğine dikkat çekerek, "Doktorlar tarafından sıvı alımı kısıtlanmamış her bireyde terleme daha çok olduğu için özellikle yaz günleri sıvı alımını kış günlerine göre arttırması gerekmektedir. Bu sıvılar kafeinli veya basit şeker içerikli hazır veya taze sıkılmış meyve suları, kahve, siyah çay olmamalıdır. Yarım yağlı süt, ayran, ıhlamur, kuşburnu gibi sıvılar tercih edilmelidir. Yaz aylarında öğünlerin hafif olması önerilmektedir. Yemeklerde kızartma kavurma gibi çok yağlı işlemler yerine fırınlama, buğulama, tencerede pişirme, ızgara, haşlama gibi daha sağlıklı daha az yağlı/yağsız pişirme teknikleri uygulanmalıdır" diye konuştu.

Terlemeyle birlikte atılan vitamin ve mineraller için günde 5 porsiyon meyve-sebze ve bol salata tüketilmesini öneren Bilen, şöyle devam etti:

"Çok baharatlı, acı yemekler sıcakla beraber mide yanmalarını tetikleyecektir. Bu yüzden baharat kullanımının azaltılması önerilir. Tuz tüketimi dikkat edilmesi gereken maddelerdendir. Tuzla kurulmuş besinler ve tuzlu içecekler azaltılması önerilir. Sıcaklarla beraber kan şekerinde de dalgalanmalar artmaktadır, bu yüzden basit şeker ve rafine şeker içerikli besinlerin sık tüketilmemesi önerilmektedir. Alınacaksa da yanında kana hızlı karışmasını engellemek için protein kaynaklı besinlerle tüketilmesi gerekmektedir. Gaz yapan besinler gibi besinler midede ve bağırsaklara sancı yapacağı için bu yaz günlerinde çok tercih edilmemelidir.”