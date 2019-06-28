Yaz aylarında nasıl beslenmeli?

Diyetisyen Yılmaz, su içilmesinin sıvı kaybının giderilmesi için en iyi seçim olacağını, terleme ile kaybedilen elektrolitlerin yerine gelmesi için ayranın da ikinci tercih olabileceğini söyledi. Böbrek, kalp ve damar fonksiyonları için gerekli olan mineralleri yerine koymak için sebze ve meyve tüketiminin önemine dikkat çeken Yılmaz, bekletilmeden içilirse taze sıkılmış meyvelerin vitamin ve antioksidan özelliklerinden dolayı tüketilebileceğini dile getirdi. Yılmaz, “Meyveler sıkıldığında vitamin kayıpları olacaktır. Bu nedenle aslında meyveleri posasıyla birlikte yemek gerekir” dedi.

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla bedenlerimizde birçok değişiklik meydana geliyor. Vücut sıcaklığının normal değerlerde tutulması için terlemeyle birlikte sıvı kaybı nedeniyle sıvı ihtiyacı artıyor. Günlük olarak çeşitli şekillerde vücuttan yaklaşık 10 kupa (2,5 litre) su kaybı olduğuna dikkat çeken Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyetisyeni Özge Yılmaz, bu kayıpların farklı içeceklerle giderilmesi gerektiğini söylüyor.

Yaz ayları: Tehlike çanları...

Yaz mevsiminde sıvı gereksinimiyle birlikte yüksek tansiyon, kan şekerinde düşme, ödem gibi sağlık sorunlarının ortaya çıktığına dikkat çeken Yılmaz, sıcak havalarda beslenmeyle ilgili önerilerde bulundu.

Şeker hastalığıyla ilgili problemlerin yaz aylarında tansiyonun da yükselmesiyle birlikte çokça görüldüğünü belirten Yılmaz, “Yanlış beslenmeden dolayı, rafine şeker, meyve suları ve tatlıyı fazla tüketmekten dolayı sıkıntılar başlıyor. Bunun önüne geçmek için ara öğünle beslenme, meyveleri tek başına yememek, yanında yağlı proteinli yoğurt, yağlı tohumlu cevizle tüketmek diyabetin önüne geçecektir” dedi.

Kan şekeri kontrolü için ne yapmak gerekli?

Ani kan şekeri düşmelerini dengelemek için ara öğünlerde kuru meyveler, ayran gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüketilebileceğini, tam tahıllı esmek ekmekler tercih edilebileceğini belirten Yılmaz, şekerleme ve tatlılardan ise uzak durulması gerektiğini söyledi.,

Yılmaz, “Turşu, salamura, cips başta olmak üzere tuz ve tuzlu yemekler tansiyon ve ödem sorunlarına yakalanmamak için yenmemeli. Haftada iki kez kırmızı et, kalan günler balık, tavuk ve hindi eti tercih edilebilir. Etler kızartma yerine ızgara ve buğulama gibi yöntemlerle pişirilmeli. Hamur işi tatlılar yerine dondurma, meyve salataları, sütlü tatlılar tüketilmeli. Sebze kızartması yerine yemeğinin yapılmasını öneriyoruz” dedi.