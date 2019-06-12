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Yaz aylarında saç bakımı nasıl olmalı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 12.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Saç Bilim Dalı Uzmanı Serap Öztürk Niya, yaz aylarında saç bakımı ile ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için anlattı. Yaz köşeyi dönünce ve saçınızın en iyi şekilde görünmesini sağlamanın zamanı geldi demektir. Ama hiç güneşin saçınızı nasıl etkilediğini düşündünüz mü? Güneş cildinize zarar verebileceği gibi saç ve saç derisine de zarar verebilir. Bu yüzden saçınızı güneşten, sıcaktan ve nemden nasıl koruyacağınızı öğrenmeniz gerekir.

Yaz aylarında saç bakımı nasıl olmalı

Peki saçı güneşten korumak neden önemlidir? Yaz aylarında saçlarınız farklı şekillerde zarar görebilir: Zararlı güneş ışınlarına, ter, deniz tuzu ve klorlu havuz suyuna aşırı maruz kalma.

Neredeyse tüm yıl boyunca sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz, ancak yaz aylarında saçlarınız gevşek ve cansız olabilir. Bu olma eğilimindedir, çünkü güneş saç tellerinizi kurutur ve nem oranının artması saçınızı düzleştirir. Ter ve toz, kepek ve kırış uçlar gibi saç problemlerini artırır. En kötü senaryo ise saç dökülmesidir. Yaz mevsimi kafa derinize de zarar verebilir. Bu kuruluğa ve güneş yanıklarına neden olabilir.

SAÇINIZI GÜNEŞİN ZARARLARINDAN NASIL KORUMALISINIZ?

1. Yaza yeni bir saç kesimi ile başlayın

İster uzun ister kısa saçlı olun, yaz mevsimi saçlarınızın uçlarını kuru ve kırılgan hale getirebilir ve bu kesinlikle iyi bir görünüm oluşturmaz. Bu nedenle saçınız için yeni bir saç kesimi yapmak veya saçınızı iyi durumda tutacak ve kırık uç riskini azaltacak düzeltmeleri tercih etmek için ideal bir zamandır. 2 ile 4 haftada bir saç uçlarından aldırmak en çok zarar görmüş saçları bile tekrar canlandırabilir!

2. Saç renginiz için bakım

Boyalı saçlarınız varsa yaz aylarında saçınıza ekstra özen göstermeniz gerekir. Kavurucu yaz güneşi ile kimyasal karışımlı işlemler renk solmasına, maksimum hasara ve saç kuruluğuna neden olabilir. Özellikle boyalı saçlar için üretilmiş saç bakım ürünlerini seçmeye özen göstermelisiniz.

Eğer yaz aylarında saç renginizi değiştirmek istiyorsanız, sıcak çok artmadan bir veya iki ay önce yapın. Ancak, yakın zamanda saçlarınızı renklendirdiyseniz, saçınızı mümkün olduğunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçınmaya çalışın. Bunun için şapka ya da bandana gibi giysiler etkili olabilir.

3. Saç kremi kullanın

Hasar zaten başlamışsa yani saçınız hasar görmüş, kuru ve kırılgan hale gelmişse, besleyici ve kaliteli bir saç kremi kullanarak nemin birazını geri kazanmak mümkün olabilir. Ancak saç tipinize ve cildinize uygun doğru bir seçim yapmalısınız. Kullanılacak bakım kremleri sadece yağdan oluşmamalıdır. En doğru su bazlı nemlendirici koruyucu bakımlar kullanmaktır.

4. Şampuan kullanım sıklığı önemli

Eğer kuru saç tipine sahipseniz, her gün saçınızı yıkamanız tavsiye edilmez. Soğuk ya da ılık suda durulama, şampuan kullanmadığınız günlerde işe yarayacaktır. Saçlarınız kolayca yağlanıyor ve terliyorsa, yani her gün şampuanlanma ihtiyacı hissederseniz, yumuşak bir şampuan seçin. Unutmayın, yazın saçların daha fazla nemlendirilmesi gereklidir. Bu nedenle şampuanınızda kısa süreli bir değişiklik yapabilirsiniz. Yaz döneminde nemlendirici özelliği yüksek, “kuru saçlar” için formüle edilmiş şampuanları kullanın. Özellikle UV filtreli daha etkili olanlar daha etkili koruma sağlar.

5. Kurutma makinesi kullanımını azaltın

Saçlarınız zaten güneşin sıcaklığına maruz kaldığından, yaz aylarında olabildiğince maşa ve fön makineleri gibi aletlerden kaçının. Kurutma makinesini düşüğe getirip ve gerekirse saçınızı mümkün olduğunca az kurutun. Fön makinenizi kullanmanız gerekiyorsa, düşük veya orta sıcaklık ayarını seçin.

6. Saçınızı gevşek toplayıp rahat ettirin

Dağınık bir örgü saçınızı kontrol altında tutmak ve güneşe maruz kalmayı en aza indirmek için idealdir. Sıkı saç stilleri saçınıza zarar verebilir.

7. Fırça yerine geniş dişli bir tarak kullanın

Saçlarınız ıslakken herhangi bir şeyle çekiştirmekten kaçının, çünkü kırılmaya en elverişli durum budur. Geniş dişli taraklar saçları çözmek için çok naziktir, zira fırçalar saç tellerinizi kıvırdıklarında çekebilir ve kırabilir.

8. Deniz ve havuz sonrası saçınızı mutlaka duş alarak durulayın

Akşam alınacak duşta saçınızı şampuanladıktan sonra özellikle yaz aylarında saç kremi yerine bakım maskesi ile yoğun bakım yapın. Bakım kremleri saç kapakları üzerinde bir kılıf oluşturup, tarama kolaylığı sağlamanın yanında saçı yapılandırır ve koruma etkisi gösterir.

Yaz aylarında saçımızın yıprandığı yetmiyormuş gibi bir de sezon sonunda gelen saç dökülmesi ile saçlarımız “acil bakım istiyorum” alarmı verebilir. Çoğu kişi bu dökülmeyi yazlık yerlerin kireçli suyuna bağlar, kimileri yaz döneminde kullandığı şampuandan olduğunu düşünür. Halbuki çoğu kişi için geçici sayılan bu dökülmelerin sebebi bikini sezonunda daha fit görünmek için Mayıs – Haziran aylarında verdiği kilolardır. Vücudumuz çok akıllı ve hassas bir makinedir. Bugün elimize gelen saçlar aslında 3 ay önce dökülme sürecine giren saçlardır. Biz kilo verdiğimizde hayati organlara öncelik tanıyan vücut sistemimiz geçici olarak saça gönderdiği enerjiyi sınırlar. Bu nedenle yaz bitiminde saçımızın normalden biraz daha fazla döküldüğünü görebiliriz.
Özellikle yaz sonunda başlayan dökülmenin bir diğer sebebi de yaz ayları boyunca saçın daha uzun süre büyüme evresinde kalmasıdır. Yaz aylarında mevsim sıcaklığının artması ve daha fazla gün ışığına maruz kalmanın getirdiği olumlu etki ile saçımız daha hızlı uzar ve daha az oranda dökülme yaşar. Ancak sonbahar başladığında değişen hava koşulları itibariyle saç dökülmesinde artış görülebilmektedir.

İşte bu durumda saçınızı kurtarmak için “profesyonel yardım” almanız gerekebilir. Yaz aylarında en çok yıpranan özellikle sarı ve röfleli saçlardır. Akademi Saç Terapi’de kullanılan “Profesyonel Yapılandırıcı Bakımlar“ çok zayıf, ciddi hasar görmüş ve kırılgan hale gelmiş saçların uzun dönemli onarımını sağlar. Nano moleküler yapıda geliştirilen topikal bakımlar küçültülmüş moleküler yapıları ile saç köküne etki ederek ve saçın dış kapakları içine girerek saçtaki amino asit zincirlerini tamir eder. Kökten uca onarılan saçlar yeniden parlak canlı ve sağlıklı şekil alabilir hale gelir.

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Anahtar Kelimeler:
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