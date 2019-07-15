Yaz boğulmalarına dikkat! Ölüme değil, denize atlayın

Uzmanlar ise, ilk yardım bilmeyenler tarafından yapılan ilk müdahalelerin hayati tehlikesine dikkat çekiyor: “İlk yardım kurallarını bilmiyorsanız, müdahaleye girişmeden sağlık ekibi çağırın” Sıcaklar etkisini giderek daha yoğun göstermeye başlarken, deniz, baraj ve göletlerde boğulma vakalarının da yine ardı arkası kesilmiyor. Yaz sıcaklarında denize atlayıp serinleme isteği, çoğu çocuk, her yıl onlarca kişinin yaşamını boğularak yitirmesine neden oluyor. Boğulmaların yaz aylarında en sık görülen ölüm nedenleri arasında başta geldiğine dikkat çeken Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özlem Güneysel, boğulma tehlikesinin yüzme bilmeyenlerden çok yüzme bilenlerin başına geldiğini söyledi. Yüzme bilenlerin, fazla güven sonucu dalgalı denizler, akarsular gibi zorlu sularda ya da alkollü olarak yüzmeye çalışmaları sonucu boğulma tehlikesi yaşadığını belirten Güneysel, suda meydana gelecek kazalara karşı her an dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Güneysel, şu uyarılarda bulundu:

“Özellikle yüzme bilmeyenlerin suda açılmaya çalışmaları ya da çeşitli kazalara maruz kalmaları boğulmalara yol açabilir. En çok ölümle sonuçlanan boğulmalar, kendine gereksiz bir özgüvenden dolayı yüzme bilenlerin başına gelmektedir. Sığ sular ve havuzlara atlayarak girmek de büyük tehlike yaratır. Hava karardıktan sonra denize girmek de tehlikelidir.” ÇOCUKLARINIZI GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDEN AYIRMAYIN Anne ve babalara da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özlem Güneysel, yüzme eğitimi almış olsa bile çocukların suda batmamaları için mutlaka önlem alınması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “Can simidi, hava bantları içeren kolluklar kullanabilirler. Ancak en önemlisi ebeveyn gözetimidir. Çocuklar nerede yüzüyorlarsa yüzsünler, gözlerini çocuklarından ayırmamaları gerekir. Ayrıca çocuklar tok karnına suya sokulmamalıdır. Yemek yedikten sonra mideleri belli miktarda gergin olan çocukların sudaki hareketleri, ister istemez ağza kaçan sular bir miktar kusmayla sonuçlanabiliyor. Bu durum da çocukta paniğe, panik de boğulmaya neden olabiliyor”