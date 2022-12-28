Yaz eş anlamlısı nedir? Yaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaz kelimesinin kökeni Eski Türkçedir. Tarihte bilinen en eski kaynaklara göre Orhun Yazıtlarında mevsim aylarından biri olan yaz anlamında kullanılmıştır. Eski Türkçede "yaz" ya da "yay" kelimelerinden evrilen yaz kelimesi en eski dönemlerden beri mevsim anlamında kullanılmıştır. Yaz kelimesinin eski dönemlerde "ilkbahar" anlamında da kullanıldığına rastlanılmıştır. Ancak bu kelime ile "yazmak" fiili olan "yaz-" birbirinden farklıdır ve sesteş değillerdir. Türk Dil Kurumuna göre yaz kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Kuzey yarım kürede 21 Haziran 23 Eylül, güney yarım kürede 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimi, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim

Yaz eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yazılışları farklı fakat aynı anlama sahip kelimelere eş anlamlı adı verilir. Dilimizde neredeyse her kelimenin eş anlamlısı vardır. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılmasının yanı sıra cümle anlamını pekiştirebilir ve çeşitlendirebilir. Hemen hemen her kelimenin eş anlamı olan Türkçede, yaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Cümle içinde yaz yerine kullanılabilecek alternatif kelimeler yani yazın eş anlamlısı olan herhangi bir kelime dilimizde mevcut değildir.

Yazın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaz kelimesinin eş anlamı olan bir kelime yoktur. Bu nedenle yaz eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Yaz kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse: