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Yayla eş anlamlısı nedir? Yayla kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili kelime haznesi bakımından oldukça zengindir. Birçok farklı dilden Türkçe sözlüğüne geçmiş kelimeler mevcuttur. Bu kelimelerin yanı sıra Eski Türkçe kökenli kelimeler de mevcuttur. Türk dilinin doğru olarak bilinmesi ve kullanılması açısından kelimelere ve anlamlara hâkim olmak gerekir. Bu sebeple kelimelerin kökenlerini ve anlamları önem taşır. Eş anlamlıya sahip olan ve eski dönemlerden beri dilimizde bulunan yayla kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yayla eş anlamlısı nedir? Yayla kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yayla kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. "Yazlık konaklama yeri" anlamında kullanılan "yaylaġ" sözcüğünden evrilmiştir. Yayla kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Tarihte bilinen en eski kaynağa göre yaklaşık 900 yılından önce Irk Bitig eserinde kullanıldığı düşünülmektedir. Yayla kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamları vardır:

  • Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası
  • Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri
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Yaylanın eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yazılışları veya okunuşları farklı olan ancak aynı anlama sahip ya da yakın anlama gelen kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Yayla kelimesinin eş anlamı olan kelime yayla kadar sık kullanılır. Yayla kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tanedir. Yaylanın eş anlamlısı olan sözcük:

  • Plato
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Yaylanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Plato, yayla kelimesinin eş anlamıdır. Yayla ve plato kelimeleri birbiri yerine kullanıldığında anlam bütünlüğü bozulmaz. Yayla ve yayla eş anlamlısı olan plato kelimesiyle örnek cümleler:

  • Geniş bir vadi açıldı ve ekili araziden oluşan yüksek, düz bir platoya ulaştı.
  • Dağlar arası vadiler, platolar ve havzalar bulunmaktadır.
  • Dağlar, üzerinde büyük yerleşim yerlerinin bulunduğu birkaç geniş havzayı veya platoyu çevreler.
  • Çocukları ile birlikte Karadeniz’de bulunan yaylara gitmek istiyordu.
  • Yaylalarda çok sayıda sığır, keçi ve koyun otlatılmaktadır.
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