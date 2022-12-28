Yayla eş anlamlısı nedir? Yayla kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yayla kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. "Yazlık konaklama yeri" anlamında kullanılan "yaylaġ" sözcüğünden evrilmiştir. Yayla kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Tarihte bilinen en eski kaynağa göre yaklaşık 900 yılından önce Irk Bitig eserinde kullanıldığı düşünülmektedir. Yayla kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamları vardır:

Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası

Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri

Yaylanın eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yazılışları veya okunuşları farklı olan ancak aynı anlama sahip ya da yakın anlama gelen kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Yayla kelimesinin eş anlamı olan kelime yayla kadar sık kullanılır. Yayla kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tanedir. Yaylanın eş anlamlısı olan sözcük:

Plato

Yaylanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Plato, yayla kelimesinin eş anlamıdır. Yayla ve plato kelimeleri birbiri yerine kullanıldığında anlam bütünlüğü bozulmaz. Yayla ve yayla eş anlamlısı olan plato kelimesiyle örnek cümleler: