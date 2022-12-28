Yorgun eş anlamlısı nedir? Yorgun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yorgun kelimesi "yormak" fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Eski Türkçe "yorı-" fiilinden türetilen ve "yürüyerek yorulmak" anlamına gelen "yorıl-" fiilinden türetilmiştir. Eski dönemlerden beri "yorgun" anlamında kullanılan bu kelime günümüzde de benzer anlamda kullanılmaktadır. Yorgun kelimesi bir tane anlam karşılığına sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre yorgun sözcüğünün anlam karşılığı "Çalışma vb. sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan." şeklindedir. Yorgun kelimesinin cümle içerisinde örnek kullanımları:
Eş anlamlı kelimeler asıl kelimeye göre çeşitlilik gösterir. Türkçede genellikle birden fazla eş anlamlıya sahip kelimelerin eş anlamlılarından birisi farklı kökenli bir sözcüktür. Yorgunun eş anlamlısı olan kelimelerden birisi de farklı kökenli bir kelimedir. Yorgun kelimesinin eş anlamı olan kelime:
Yorgun eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: