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Yorgun eş anlamlısı nedir? Yorgun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplulukları tarih boyunca birçok farklı topluluk ve kültürle iç içe olmuştur. Gerek ekonomik, kültürel, sosyal anlamlarda gerek ise kelime ve kelime grupları yani dil alanında pek çok alışverişte bulunulmuştur. Dil etkileşimlerinin yanı sıra Türkçe kendi içerisinde geçmişten bugüne yenilenerek ve gelişerek kelime haznesini zenginleştirmiştir. Türkçe kelimelerden biri olan ve "yormak" fiilinden türetilen yorgun kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yorgun eş anlamlısı nedir? Yorgun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yorgun kelimesi "yormak" fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Eski Türkçe "yorı-" fiilinden türetilen ve "yürüyerek yorulmak" anlamına gelen "yorıl-" fiilinden türetilmiştir. Eski dönemlerden beri "yorgun" anlamında kullanılan bu kelime günümüzde de benzer anlamda kullanılmaktadır. Yorgun kelimesi bir tane anlam karşılığına sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre yorgun sözcüğünün anlam karşılığı "Çalışma vb. sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan." şeklindedir. Yorgun kelimesinin cümle içerisinde örnek kullanımları:

  • Okuldan yorgun gelen küçük çocuk televizyon karşısında uyuyup kaldı.
  • Tüm gün yaptığı iş sebebiyle oradan oraya koşuşturan genç adamın yorgunluğu gözünden okunuyordu.
  • Gün boyu bebeğinin peşinden koşan anne gün sonunda yorgun düştü.
  • İşten yorgun argın gelen adamın yorgunluğunu sadece güzel bir uyku alabilirdi.
  • Evin içinde kendi halinde durmadan oyun oynayan yavru kedi gün sonunda yorgun düşerek televizyonun önünde uyuyakaldı.
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Yorgun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler asıl kelimeye göre çeşitlilik gösterir. Türkçede genellikle birden fazla eş anlamlıya sahip kelimelerin eş anlamlılarından birisi farklı kökenli bir sözcüktür. Yorgunun eş anlamlısı olan kelimelerden birisi de farklı kökenli bir kelimedir. Yorgun kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Apışık
  • Bitap
  • Dingin
  • Harap
  • Haşat
  • Turşu
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Yorgunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yorgun eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Köydeki işleri hallettikten sonra apışık bir şekilde yatağa yatmıştı.
  • Harap düşen adam kendini direkt yatağa atmıştı.
  • O kadar harap görünüyorsun ki bayılacaksın sandık.
  • Yorgunluktan bitap düşmüştü.
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