Yorgun eş anlamlısı nedir? Yorgun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yorgun kelimesi "yormak" fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Eski Türkçe "yorı-" fiilinden türetilen ve "yürüyerek yorulmak" anlamına gelen "yorıl-" fiilinden türetilmiştir. Eski dönemlerden beri "yorgun" anlamında kullanılan bu kelime günümüzde de benzer anlamda kullanılmaktadır. Yorgun kelimesi bir tane anlam karşılığına sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre yorgun sözcüğünün anlam karşılığı "Çalışma vb. sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan." şeklindedir. Yorgun kelimesinin cümle içerisinde örnek kullanımları:

Okuldan yorgun gelen küçük çocuk televizyon karşısında uyuyup kaldı.

Tüm gün yaptığı iş sebebiyle oradan oraya koşuşturan genç adamın yorgunluğu gözünden okunuyordu.

Gün boyu bebeğinin peşinden koşan anne gün sonunda yorgun düştü.

İşten yorgun argın gelen adamın yorgunluğunu sadece güzel bir uyku alabilirdi.

Evin içinde kendi halinde durmadan oyun oynayan yavru kedi gün sonunda yorgun düşerek televizyonun önünde uyuyakaldı.

Yorgun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler asıl kelimeye göre çeşitlilik gösterir. Türkçede genellikle birden fazla eş anlamlıya sahip kelimelerin eş anlamlılarından birisi farklı kökenli bir sözcüktür. Yorgunun eş anlamlısı olan kelimelerden birisi de farklı kökenli bir kelimedir. Yorgun kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Apışık

Bitap

Dingin

Harap

Haşat

Turşu

Yorgunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yorgun eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: