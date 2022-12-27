Ziyaret eş anlamlısı nedir? Ziyaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih süresince toplumlar birbirleri ile etkileşim hâlinde olmuşlardır. Bu etkileşim pek çok açıdan toplumlar arasında gerçekleşir. Kültür, dil ve din gibi açılardan toplumlar arasında bir etkileşim olur. Toplumların birbirini dil yönünden etkilemesi sonucunda kelime alışverişleri gerçekleşir. Türkçe de farklı dillerle tarih boyunca iletişim hâlinde olup farklı kökenli kelimeleri dâhil etmiştir. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli kelimelerin olması bu sebeptendir. Ziyaret sözcüğü farklı kökenli bir kelimedir. Arapça kökenli olan ziyaret sözcüğü dilimize yerleşmiş ve uzun zamandır kullanılan bir sözcüktür. Dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelime olan ziyaret sözcüğü Arapçada "birinin yanına gitme" anlamında kullanılan "ziyāret" kelimesinden alıntıdır. TDK’ye göre ziyaret kelimesinin anlamı şöyledir:

Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme

Bir yeri görmeye gitme

Ziyaret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ziyaret kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Günlük anlatımlarımızda sıklıkla yer verdiğimiz ziyaret sözcüğü, görüşme ya da bir yeri görme gibi anlamlara gelmektedir. Cümle içerisinde kelimeyi tekrara düşmeyerek eş anlamlısını kullanarak daha zengin bir anlatım sağlamış oluruz. Ziyaret kelimesi yaygın bir kullanıma sahiptir ancak eş anlamlısı yoktur. Ziyaret kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur.

Ziyaretin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Ziyaret sözcüğü günlük konuşma dilimizde yer verilen bir kelimedir ve sıkça kullanılır. Sıkça kullanılmasına rağmen ziyaretin eş anlamlısı bir kelime yoktur. Ziyaret eş anlamlısı kelimeler olmadığı için örnek cümleler kuramayız. Ziyaret kelimesiyle örnek cümle vermek gerekirse: