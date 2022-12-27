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Ziyaret eş anlamlısı nedir? Ziyaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dil bilgisi ve kelime açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimizde aynı anlama gelen kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı sözcükler yazılış ve okunuşları açısından farklı olan ama anlamları açısından aynı olan sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükleri kullanmak cümlede sıklıkla tekrar etmemiz gereken kelimelerin çeşitlendirilerek kullanılmasını sağlar. Bu sayede anlatım bozukluklarının önüne geçmiş oluruz. Peki, ziyaretin eş anlamlısı nedir?

Ziyaret eş anlamlısı nedir? Ziyaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih süresince toplumlar birbirleri ile etkileşim hâlinde olmuşlardır. Bu etkileşim pek çok açıdan toplumlar arasında gerçekleşir. Kültür, dil ve din gibi açılardan toplumlar arasında bir etkileşim olur. Toplumların birbirini dil yönünden etkilemesi sonucunda kelime alışverişleri gerçekleşir. Türkçe de farklı dillerle tarih boyunca iletişim hâlinde olup farklı kökenli kelimeleri dâhil etmiştir. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli kelimelerin olması bu sebeptendir. Ziyaret sözcüğü farklı kökenli bir kelimedir. Arapça kökenli olan ziyaret sözcüğü dilimize yerleşmiş ve uzun zamandır kullanılan bir sözcüktür. Dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelime olan ziyaret sözcüğü Arapçada "birinin yanına gitme" anlamında kullanılan "ziyāret" kelimesinden alıntıdır. TDK’ye göre ziyaret kelimesinin anlamı şöyledir:

  • Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme
  • Bir yeri görmeye gitme
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Ziyaret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ziyaret kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Günlük anlatımlarımızda sıklıkla yer verdiğimiz ziyaret sözcüğü, görüşme ya da bir yeri görme gibi anlamlara gelmektedir. Cümle içerisinde kelimeyi tekrara düşmeyerek eş anlamlısını kullanarak daha zengin bir anlatım sağlamış oluruz. Ziyaret kelimesi yaygın bir kullanıma sahiptir ancak eş anlamlısı yoktur. Ziyaret kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur.

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Ziyaretin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Ziyaret sözcüğü günlük konuşma dilimizde yer verilen bir kelimedir ve sıkça kullanılır. Sıkça kullanılmasına rağmen ziyaretin eş anlamlısı bir kelime yoktur. Ziyaret eş anlamlısı kelimeler olmadığı için örnek cümleler kuramayız. Ziyaret kelimesiyle örnek cümle vermek gerekirse:

  • Telefonda yaptığımız görüşmede olan biteni anlatmamış, anlatmak için beni ziyaret edeceğini söylemişti.
  • Okula girebilmek için yüz yüze yapılacak bir ziyaret olacakmış.
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