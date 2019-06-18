Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin

Dr. Fevzi Özgönül, meyveler doğru yeme saatleri konusunda şunları kaydetti: “Dut: Hemen hemen Türkiye’nin her bölgesinde yetişir. Dut yaprakları ipek böceği üretiminde de kullanılmaktadır. Dut meyvesi beyaz ve kırmızı (kara dut) olmak üzere 2 çeşidi vardır. Direk dalında işlenmeden yenebildiği gibi pekmezi , pestili, marmelatı,hatta sucuğu dahi yapılabilmektedir. Ayrıca çerez olarak dut kurusu da yenebilmektedir. Kendi kendine hiç bakım gerektirmeden de yetişir. Benim önerim, sabah kahvaltısına çok yakıştığı yönündedir fakat kilo problemi yaşayanlara az miktar yemelerini tavsiye ediyorum. İncir: Özellikle Ege Bölgesi’nde yetişen bir meyvedir. Hiç işlem görmeden yenebildiği gibi kurutularak da kış aylarında dahi yenebilir. Sabah kahvaltısı ve öğlen yemeğinde yenmesi uygundur. Bağırsaklarda bir yumuşama yaptığı için hem kuru olarak hem de taze meyve olarak özellikle kabızlık şikayeti olanların kullanmasında yarar vardır. Yine kilo problemi yaşayanların çok tüketmemesini ve tüketirken ya yoğurt ya da peynir ile birlikte tüketmelerini öneriyorum.

Kiraz: Ülkemizde de çok çeşidi vardır. Ağrı kesici ve ödem attırıcı özelliği bulunur. Kilo problemi yaşıyorsanız güneş batmadan önce öğünlerle birlikte ve en çok bir avuç dolusu yemekte yarar var. Kayısı: Malatya ve çevresi başta olmak üzere pek çok yöremizde yetiştirilmektedir. Hem meyvesi hem de çekirdeği değerlidir. Acı olan çekirdekleri ilaç sanayisinde, tatlı olan çekirdekler de hem çerez olarak hem de pastacılık sektöründe kullanılmaktadır. Meyve suyu, reçel, marmelat, pestil, sucuk ve kuru kayısı olarak kullanılmaktadır. Kabızlığa çok iyi gelir. Yine kahvaltı içinde ve ikindi öğünlerinde yoğurt ile birlikte kullanımını öneririm. Karpuz: Çok sulu bir meyve olduğu halde, sanılanın aksine sindirimi çok zordur. Sıcak yaz aylarında güneşin altında içerdiği suyu korumak adına çok sağlam bir iç yapısı vardır. Bu nedenle gece geç saatte yenildiğinde şişkinlik ve uyku bozukluğu yapabilir. İdeal yeme zamanı sabah kahvaltıda, öğlen yemekle birlikte ve ikindide beyaz peynir ile birlikte ve en çok bir küçük kayık kesilerek tüketilmesini öneririm.