YEMEK

Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Dr. Fevzi Özgönül, yaz mevsimiyle beraber meyvelerde de çeşitliliğin boy gösterdiğini belirterek, "Peki hangi meyve hangi saatlerde yenmeli hangi saatlerde yenmemeli?" konusunda bilgiler verdi.

Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin

Dr. Fevzi Özgönül, meyveler doğru yeme saatleri konusunda şunları kaydetti:

“Dut: Hemen hemen Türkiye’nin her bölgesinde yetişir. Dut yaprakları ipek böceği üretiminde de kullanılmaktadır. Dut meyvesi beyaz ve kırmızı (kara dut) olmak üzere 2 çeşidi vardır. Direk dalında işlenmeden yenebildiği gibi pekmezi , pestili, marmelatı,hatta sucuğu dahi yapılabilmektedir. Ayrıca çerez olarak dut kurusu da yenebilmektedir. Kendi kendine hiç bakım gerektirmeden de yetişir. Benim önerim, sabah kahvaltısına çok yakıştığı yönündedir fakat kilo problemi yaşayanlara az miktar yemelerini tavsiye ediyorum.

dut

İncir: Özellikle Ege Bölgesi’nde yetişen bir meyvedir. Hiç işlem görmeden yenebildiği gibi kurutularak da kış aylarında dahi yenebilir. Sabah kahvaltısı ve öğlen yemeğinde yenmesi uygundur. Bağırsaklarda bir yumuşama yaptığı için hem kuru olarak hem de taze meyve olarak özellikle kabızlık şikayeti olanların kullanmasında yarar vardır. Yine kilo problemi yaşayanların çok tüketmemesini ve tüketirken ya yoğurt ya da peynir ile birlikte tüketmelerini öneriyorum.

incir

Kiraz: Ülkemizde de çok çeşidi vardır. Ağrı kesici ve ödem attırıcı özelliği bulunur. Kilo problemi yaşıyorsanız güneş batmadan önce öğünlerle birlikte ve en çok bir avuç dolusu yemekte yarar var.

Kayısı: Malatya ve çevresi başta olmak üzere pek çok yöremizde yetiştirilmektedir. Hem meyvesi hem de çekirdeği değerlidir. Acı olan çekirdekleri ilaç sanayisinde, tatlı olan çekirdekler de hem çerez olarak hem de pastacılık sektöründe kullanılmaktadır. Meyve suyu, reçel, marmelat, pestil, sucuk ve kuru kayısı olarak kullanılmaktadır. Kabızlığa çok iyi gelir. Yine kahvaltı içinde ve ikindi öğünlerinde yoğurt ile birlikte kullanımını öneririm.

kayısı (2)

Karpuz: Çok sulu bir meyve olduğu halde, sanılanın aksine sindirimi çok zordur. Sıcak yaz aylarında güneşin altında içerdiği suyu korumak adına çok sağlam bir iç yapısı vardır. Bu nedenle gece geç saatte yenildiğinde şişkinlik ve uyku bozukluğu yapabilir. İdeal yeme zamanı sabah kahvaltıda, öğlen yemekle birlikte ve ikindide beyaz peynir ile birlikte ve en çok bir küçük kayık kesilerek tüketilmesini öneririm.

Kavun: Kavun da karpuz gibi hazmı zor bir meyvedir. Aynı zamanda çok tatlı bir meyve olduğu için çok tüketilmesini önermem. Yaz aylarında akşam yemeklerinde az miktarda tatlı yerine yenebilir. Özelikle dondurma sektöründe çokça kullanılır. Akşam üzeri serinlemek için biraz yoğurt ile birlikte tüketebilirsiniz.

kavun

Şeftali: Yazın en tatlı meyvelerinden birisidir. Meyve suyu sektöründe, reçel, marmelat, dondurma, tatlı yapımında kullanılır. Kayısı gibi çekirdeği içi yenmez, acıdır. Bizim önerimiz eğer kilo probleminiz varsa bir süre uzak durmanız yönündedir. Meyve olarak tüketmek istiyorsanız en iyi tüketim zamanı akşam üzeri yoğurt ile birliktedir.

Çilek, ahududu, böğürtlen: En sevilen yaz meyvelerindendir. Fakat içerdiği yüksek şeker oranı nedeni ile kilo problemi yaşıyorsanız benim önerim, öğlen veya akşam üzeri hava kararmadan önce yoğurt ile birlikte veya kahvaltı sofranızda reçel ve bal yerine tüketebileceğiniz meyvelerdir.

çilek

Üzüm: Yazın vazgeçilmezleri arasında olabilir fakat diğer tüm yaz meyveleri gibi şeker oranı yüksek olduğu için aktif yaşamımız olan güneş batmadan önceki dönemde kahvaltı ile birlikte, ya da akşam üzeri yine yoğurt ile birlikte tüketmenizi öneriyorum.

Erik: Tatlı ve ekşi can erik seveni çok olan bir meyvedir. Özellikle ekşi can erik sanki hiç şeker içermiyormuş gibi bolca tüketilir. Eğer yine kilo problemi yaşıyorsanız kilolardan kurtulana kadar çok tüketmemenizde yarar var. Genellikle ekşi can erik, çok az tuz ile birlikte tüketildiğinde tadı daha iyi anlaşılan bir meyvedir.”

erik

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