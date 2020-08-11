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Yaz meyveleriyle yapılan 3 lezzetli ve hafif tatlı tarifi! Sıcaklarda çok iyi gelecek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla birlikte en çok tükettiğimiz yiyeceklerden biri de yaz meyveleridir. Kendilerine has aromalarıyla öne çıkan yaz meyvelerini tatlılarınızda kullanıp sevdiklerinizi ve misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Siz de farklı tatlı tarifi arayanlardan biriyseniz yaz meyveleriyle hazırladığımız bu tarifler sizin için faydalı olacaktır.

Yaz meyveleriyle yapılan 3 lezzetli ve hafif tatlı tarifi! Sıcaklarda çok iyi gelecek...

İşte yaz meyveleriyle yapılabilecek 3 farklı hafif tatlı tarifi...

TAZE CEVİZ VE İNCİRLİ SÜTLAÇ

Malzemeler:

  • 10 taze incir

  • 1 litre süt

  • 1,5 bardak toz şeker

  • 5 damla sakızı

  • 150 gram pirinç

  • 10 taze ceviz

  • 1 litre su

Hazırlanışı:

  • Öncelikle 1 litre sıcak suda 150 gram pirinci suyunu çekene kadar pişirin. Yumuşayan pirinçlere sütü ilave edip pişirmeye devam edin. Ardından damla sakızı ve toz şekeri de süte ekleyip kısık ateşte yaklaşık yarım saat kaynatın.

  • Sütlacınızı hazırladıktan sonra servis kaplarına ufak parçalara böldüğünüz taze incirleri yerleştirin. Taze incirlere ek olarak aynı şekilde taze cevizleri de kaplarınıza ilave edin.

  • Daha sonra hazırladığınız sütlacı servis kaplarına eşit şekilde paylaştırıp 1 saat soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

KIRMIZI MEYVELİ PAVLOVA

Malzemeler:

  • 250 gram kırmızı meyve

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 4 yumurta akı

  • 2 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 1 kutu krema

  • Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

  • İlk olarak derin bir karıştırma kabının içine 4 yumurta akını koyun ve tuzu da ekledikten sonra mikser yardımıyla köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından şekeri yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam edin.

  • Daha sonra hazırladığınız karışıma 1 çay kaşığı vanilya özütü ve 1 yemek kaşığı nişastayı ilave edin ve bir spatula yardımıyla söndürmeden hafifçe karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı orta boyda yuvarlak bir pişirme kağıdının üzerine döküp bir kaşık yardımıyla sönmemesine dikkat ederek şekil verin ve önceden ısıtılmış 130 derecelik fırında 1 saat pişirin.

  • Üzeri için krema ve vanilya özütünü yaklaşık 8 dakika çırpın ve 25 dakika kadar buzdolabında soğutun.

  • Pişen pavlovanızı oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletip ısısını kaybetmesini sağladıktan sonra hazırladığınız kremayı pavlovanızın üzerine dökün ve ufak ufak doğradığınız kırmızı meyveleri kremanın üzerine yerleştirip servis edin.

    • KARIŞIK MEYVELİ MUHALLEBİ

    Malzemeler:

    • 500 gram nektarin

    • 4 damla limon suyu

    • 2 su bardağı toz şeker

    • 2 paket vanilin

    • 1 litre süt

    • 3 yemek kaşığı un

    • 1 paket bisküvi

    • 1 adet yumurta

    • 3 yemek kaşığı nişasta

    • 2 yemek kaşığı tereyağı

    Hazırlanışı:

    • İlk olarak 500 gram nektarini ufak ufak doğrayıp 1 su bardağı şeker ve limon suyu ekleyerek kısık ateşte pişirin ve ocaktan almadan önce 1 paket vanilin ilave ederek bir kenara alın.

    • Ardından şeker, un, süt, nişasta, ve yumurtayı çırpın ve kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce vanilin ve tereyağını da ilave edip karıştırın.

    • Daha sonra servis edeceğiniz kaplara sırasıyla toz haline getirilmiş bisküvi, muhallebi ve meyveleri kat kat koyun. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra soğuk servis edebilirsiniz.
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