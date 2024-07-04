Sen yaz insanı mısın yoksa kış insanı mısın? Hemen testi çöz, bu yıl yapman gereken tatili söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
Yaz mı kış mı? Bu test yapman gereken tatili söylüyor!
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Tatil deyince aklına gelen ilk aktivite ne?
Yüzmek, güneşlenmek ve plajda dinlenmek
Kayak yapmak, snowboard yapmak ve kış sporları yapmak
Şehir turu yapmak, müzeleri gezmek ve tarihi mekanları keşfetmek
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Peki şu an hangi manzarada olmak isterdin?
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Peki tatilde nasıl beslenmeyi tercih edersin?
Taze deniz ürünleri ve ızgara etler
Sıcak çorbalar ve doyurucu güveçler
Sokak lezzetleri ve farklı mutfaklardan tatlar
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Nerede kalmak istersin?
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Senin için tatilde sosyalleşmek...
Yeni insanlarla tanışmak ve partilere katılmak
Ailen ve sevdiklerinle vakit geçirmek
Kendine zaman ayırmak ve doğayla iç içe olmak
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Peki bütçeni sorsak?
Çok fazla harcamayalım...
Hiç önemli değil harcarım...
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Günün en sevdiğin zamanı ne?
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Peki en sevdiğin hava durumu hangisi?