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Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
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    4. Yaz mı kış mı? Bu test yapman gereken tatili söylüyor!

    Yaz mı kış mı? Bu test yapman gereken tatili söylüyor!

    30.06.2024 22:18
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    Senin bu yıl yapman gereken tatil ne? Deniz, kum ve güneşle yaz tatili mi yoksa daha sakin bir kış tatili mi? Hemen testi çöz, cevabını öğren!

    Yaz mı kış mı? Bu test yapman gereken tatili söylüyor!

    Sen yaz insanı mısın yoksa kış insanı mısın? Hemen testi çöz, bu yıl yapman gereken tatili söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

    Yaz mı kış mı? Bu test yapman gereken tatili söylüyor!

    1/8

    Tatil deyince aklına gelen ilk aktivite ne?

    Tatil deyince aklına gelen ilk aktivite ne?
    Yüzmek, güneşlenmek ve plajda dinlenmek
    Kayak yapmak, snowboard yapmak ve kış sporları yapmak
    Şehir turu yapmak, müzeleri gezmek ve tarihi mekanları keşfetmek
    2/8

    Peki şu an hangi manzarada olmak isterdin?

    3/8

    Peki tatilde nasıl beslenmeyi tercih edersin?

    Peki tatilde nasıl beslenmeyi tercih edersin?
    Taze deniz ürünleri ve ızgara etler
    Sıcak çorbalar ve doyurucu güveçler
    Sokak lezzetleri ve farklı mutfaklardan tatlar
    4/8

    Nerede kalmak istersin?

    5/8

    Senin için tatilde sosyalleşmek...

    Senin için tatilde sosyalleşmek...
    Yeni insanlarla tanışmak ve partilere katılmak
    Ailen ve sevdiklerinle vakit geçirmek
    Kendine zaman ayırmak ve doğayla iç içe olmak
    6/8

    Peki bütçeni sorsak?

    Peki bütçeni sorsak?
    Çok fazla harcamayalım...
    Orta miktar diyelim...
    Hiç önemli değil harcarım...
    7/8

    Günün en sevdiğin zamanı ne?

    Günün en sevdiğin zamanı ne?
    Gündüz
    Gece
    8/8

    Peki en sevdiğin hava durumu hangisi?


    Express


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    Tatil Villam İle Yaz Tatili

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