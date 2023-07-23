YAZ ŞARKISI 3. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV YAZ ŞARKISI dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Yaz Şarkısı 3. bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. FOX TV'de yayın hayatına merhaba diyen Yaz Şarkısı dizisinin çekimleri hem Rize hem de İstanbul'da gerçekleştirildi. Dizide Nilsu Berfin Aktaş, Gülbeyaz; Mustafa Mert Koç ise Kemal Sonay karakterine hayat veriyor. karakterine hayat veriyor. İzleyiciler merakla 3. bölümü beklemeye başladı. Yaz Şarkısı'nın yeni bölümü 23 Temmuz akşamında yayınlanacak. İşte Yaz Şarkısı üçüncü bölüm konusu...

YAZ ŞARKISI DİZİSİ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

9 Temmuz Pazar akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Yaz Şarkısı, her Pazar akşamı FOX TV'de yayınlanacak. Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

YAZ ŞARKISI DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaz Şarkısı dizisinin ikinci bölümde; Smile Müzik’in patronunu yeni vokal konusunda ikna etmeye çalışan Kemal’in de Mehmet’le birlikte şirkete gelmesi Yaz’ı zor duruma sokar. Kemal, Yaz’ı Mehmet’e Yaz’ı yeni vokal olarak tanıtır. Yaz, Kemal’in şarkıyı kendisiyle birlikte söylemesi için yaptığı bütün girişimleri reddetmiş olsa da bu ani karşılaşma durumu tamamen değiştirir. Yaz bir anda kendini afiş çekimlerinde, klip hazırlığında bulur. Emine de bu sürede boş durmaz ve bir an önce düğün yapma isteğiyle dünürüyle tanışmak ister.

YAZ ŞARKISI DİZİSİ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yaz Şarkısı'nın 3. bölüm 3. fragmanında Neriman ile Yaz'ın karşılaşmasının ardından evde kıyamet kopar. Emine' de silahıyla bir el ateş eder ve Neriman baygınlık geçirir. Sonrasında hastaneye kaldırılan Nerimana daha sonra evine ziyarete giderler. Murat, annesine Yaz'ın hamile olduğunu söylemiştir ve işler daha da karışmıştır. Yaz çok öfkelenir. Bu sırada Kemal, Yaz'ı yemeğe çıkarır. Birbirlerini tanımak için yapılan bu yemeğe Yaz'ın en büyük fırsatıdır. Kendini farkettirmek ve Kemal'in aşık olması için elinden geleni yapacaktır. Murat ve Yaz kavga ederler. Murat haklı olarak Yaz'a yaptığı bu oyunda ne yapacağı konusunda Yaz'a isyan eder. Yaz, Muratla oynadığı bu oyuna son vermek ister ama Murat bir yandan da bu durumun sürmesi için uğraşacaktır. Diğer yandan da Yaz'a bu kadar yaklaşmışken kaybetmek istemez ve Kemal'den oldukça kıskanır. Aşk acısı çeken Murat, eline gitarını alır ve sözleri yazmaya başlar. Daha sonrasında Kemal yazılan bu şarkı sözlerini dinler ve Yaz'a Murat'ın aşık olduğunu söyler. Bu zamana kadar Murat'ın aşkını farketmeyen Yaz artık şüphelenmeye başlamıştır ve soluğu Murat'ın evinde alır. Açıkça bana aşık mısın? der. Yeni şarkının fotoğraf çekimi vardır ve Kemal ve Yaz'ın yakınlığı Murat'ı çok rahatsız eder. Kemal boğaz manzaralı bir mekana Yaz'ı götürür ve cebinden bir kutu çıkarır. Yaz, yüzük olduğunu düşünür fakat gerçekten kutunun içerisindeki yüzük müdür?

YAZ ŞARKISI 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Yaz Şarkısı dizisinin 3. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

