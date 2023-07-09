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Yaz Şarkısı'nın Murat'ı Efekan Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Efekan Can'ın oynadığı diziler

09.07.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz Şarkısı dizisinde Murat karakterini canlandıran Efekan Can vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu dizide Nilsu Berfin Aktaş ve Musatafa Mert Koç ile başrolleri paylaşıyor. Dizinin çekimleri hem Rize hem de İstanbul'da gerçekleştirildi. Peki, Efekan Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Yaz Şarkısı'nın Murat'ı Efekan Can'un oynadığı diziler...

Efekan Can, Yaz Şarkısı dizisinde Murat karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu Yaz Şarkısı dizisinin senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldı. Yaz Şarkısı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Efekan Can dizinin ilk bölümü öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. İşte Yaz Şarkısı'nın Murat'ı Efekan Can hakkında merak edilenler...

EFEKAN CAN KİMDİR?

Efekan Can 1994 yılında dünyaya geldi.

Efekan Can, Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Tedarik Zinciri ve Yönetimi Yüksek Lisans’ından mezun oldu.

Bir oyunculuk atolyesinde oyunculuk eğitimi alan Efekan Can, oyunculuk hayatına 2017 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile adım attı.

Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Piyano, Vokal, Profesyonel Güreş, Söz Yazarlığı gibi yetenekleri olan Efekan Can birçok dizide oynamıştır.

YAZ ŞARKISI'NIN MURAT'I EFEKAN CAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Efekan Can'ın oynadığı diziler:

Ufak Tefek Cinayetler / 2017

Tam Kafadan / 2018

Azize / 2019

Öğretmen / 2020

Kırmızı Kamyon / 2021

Hakim / 2022

Efekan Can'ın oynadığı filmler:

Tam Kafadan Karavana / 2020

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