Yaz tatili 2023 ne zaman başlıyor? Yaz tatili kaç gün, okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimine göre tatil tarihi

Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl okullar açılmadan önce eğitim takvimini yayımlıyor. Buna göre yaz, ara ve yarıyıl tarihleri belli oluyor. Yaz tatili doğrultusunda okulların kapanacağı tarih merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "2023 yaz tatili ne zaman başlayacak 2023? Okullar ne zaman kapanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2023 MEB takvimi....

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, 16 Haziran 2023’de ise okulların kapanacağını belirtmişti.

