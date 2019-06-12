Yaz tatilinde uyku düzenine dikkat!

”Yaz, tatil derken gece uykumuzu terk etmeye başlarız ve uyku düzenimin bozulur. Bununla birlikte de doğal olarak bağışıklığımız etkilenir. Aslında bağışıklığımız için en önemli onarım dönemi olan gece uykusunun gece 23:00 ile sabah 7:00 arası kesintisiz ve derin yaşanması gerekmektedir. Sabah çok dinç kendiliğimizden uyanabilmeliyiz ki bağışıklığımızın yolunda olduğunu bilelim. Uykuya dalışımız mükemmel olmalı ve bölünmemeli. Yazın bu pek mümkün olamıyor maalesef. Gece havanın çok sıcak olması buna en önemli etken. Öte yandan tatil olduğu ve ertesi gün de iş ya da okul olmadığı için gece uykusu erteleniyor. Bozulan bağışıklığımız bir süre sonra hastalık olarak kendini göstermeye başlıyor. Çünkü grip ve benzeri enfeksiyonlar yazın da boş durmuyor.

BOL SU TÜKETİN, SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Sıcakla beraber çok su kaybederiz. Bu yüzden yazın susuz kalmamaya dikkat etmeliyiz. Bir diğer önemli nokta da beslenmemiz. Yazın en büyük şansımız doğal sebze ve meyvelerin bolluğudur. Bunlardan bol bol faydalanmak gerekir. Yine yaz aylarında en önemli şifa kaynağımız ve bağışıklık sistemimizin en büyük dostu güneştir. Güneş yazın çok dik iner. Aslında D vitamini depolarımızı aktifleştirmek için çok uygun fırsattır bu. Bundan dolayı güneşten kaçmayalım, güneşlenelim. Her gün en az 30 dakika güneşten faydalanalım ve ondan sonra güneş koruyucularımızı kullanmaya başlayalım. Çünkü D vitamini bizi birçok hastalıktan koruyan temel immunmodulatördür yani bağışıklık dengeleyicidir. Tabi D vitamin depolarımızı her yıl kan testi yaptırarak ölçtürelim ve dolu olduklarından emin olalım. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız ne mutlu ki artık Aile Hekimliklerinde bu hizmeti vermektedir. Çünkü Türkiye’de biliyoruz ki hepimizin D vitamini depoları eksik. Dolayısıyla mutlaka ölçtürelim.